Tây Ninh: Bắt giữ bị can quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi, trốn truy nã

Ngày 19.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ và bàn giao bị can Nguyễn Văn Tài (28 tuổi, ngụ TT.Cô Tô, H.Tri Tôn, An Giang) cho Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 2.2022, thông qua mạng xã hội, Tài quen biết với em H. (13 tuổi, ngụ Hậu Giang). Sau thời gian nhắn tin nói chuyện qua lại, đến ngày 5.3, Tài hẹn đón H. tại bến xe An Sương (TP.HCM) và đưa về TT. Tân Châu (H.Tân Châu) chơi.

Tại Tân Châu, Tài đã quan hệ tình dục với H. Ngày 7.3, Tài đưa H. quay trở về bến xe An Sương để về quê thì bị người nhà H. bắt gặp và tố cáo đến cơ quan công an.





Tại Công an H.Tân Châu, Tài đã thừa nhận hành vi của mình. Qua điều tra và giám định pháp y, ngày 8.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu đã khởi tố bị can về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và ra lệnh bắt tạm giam nhưng Tài đã bỏ trốn. Ngày 8.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Văn Tài.

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Tài đang lẩn trốn tại TT.Cô Tô (H.Tri Tôn), di lý về Tây Ninh bàn giao bị can cho Công an H.Tân Châu.