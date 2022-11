Tây Ninh: CSGT phát hiện ô tô 16 chỗ chở hơn 350 kg pháo lậu

Ngày 19.11,Tổ công tác kiểm soát giao thông chốt Tân Hưng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) bàn giao Trần Quốc Nguyên (37 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu) và Nguyễn Thị Thân (39 tuổi, ngụ xã Suối Ngô, H.Tân Châu, Tây Ninh) cùng tang vật gồm ô tô 16 chỗ và gần 351,5kg pháo nổ cho Công an H.Tân Châu để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác kiểm soát giao thông chốt Tân Hưng gồm đại úy Trần Quốc Cường (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh làm tổ trưởng); trung úy Võ Hoàng Trung (Đội CSGT Công an H. Tân Châu) cùng 2 chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đang trên đường tuần tra kiểm soát trên tỉnh lộ 785, đoạn thuộc ấp Tân Tây, xã Tân Hưng (H.Tân Châu).





Lúc này, tổ công tác phát hiện ô tô 16 chỗ BS 70B - 022.75 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện phía sau ô tô đang vận chuyển 13 bao pháo các loại (pháo banh, pháo dây, pháo hoa...) với tổng trọng lượng gần 351,5 kg.

Người điều khiển xe khai tên Trần Quốc Nguyên và chủ xe khai tên Nguyễn Thị Thân. Tổ công tác CSGT đã lập biên bản, bàn giao 2 nghi can cùng phương tiện, gần 351,5 kg pháo cho Công an H. Tân Châu điều tra làm rõ.