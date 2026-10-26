Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) khai mạc ngày 9.10.2025. Đây là kỳ đại hội đại biểu đầu tiên sau hợp nhất tỉnh. Nghị quyết chọn hạ tầng giao thông là một trong 3 khâu đột phá. Sáu công trình trọng điểm được xác định cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó có 5 dự án là xây dựng hạ tầng giao thông gồm đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á; Trục động lực ĐT.827E nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp; Vành đai 4 - TP.HCM; động lực Đức Hòa; Tân An - Bình Hiệp. Công trình thứ sáu là Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I.

Ngày 3.2.2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 496/KH-UBND. Kế hoạch giao mốc tiến độ cho từng công trình. Ngày 2.6.2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết 31-NQ/TU cụ thể hóa đột phá huy động nguồn lực cho hạ tầng giao thông.

Từ giữa năm 2026, thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng và sự cần thiết để kết nối 2 trung tâm của 2 tỉnh cũ, tỉnh Tây Ninh quyết định đầu tư đường kết nối 2 tỉnh lỵ trước hợp nhất với tên gọi Long An - Tân Ninh, vốn hơn 20.000 tỉ đồng. Tổng của 7 công trình này lên đến hơn 140.000 tỉ đồng.

Sơ đồ phương án giao thông tỉnh Tây Ninh đến 2030 tầm nhìn 2050. Ban quản lý dự án giao thông tỉnh cung cấp.





Đến cuối tháng 9.2026, hai công trình đã có công trường là Vành đai 4 - TP.HCM và Tân An - Bình Hiệp. Bốn công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM dài khoảng 159 km đi qua nhiều tỉnh thành, chia thành 10 dự án thành phần. Trong đó, đoạn do tỉnh Tây Ninh thực hiện dài khoảng 78,3 km đi qua địa bàn 15 xã, phường. Tỉnh Tây Ninh được Trung ương giao là cơ quan có thẩm quyền 3 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư 3 dự án này khoảng 68.270 tỉ đồng.

Tỉnh Tây Ninh xác định mặt bằng phải đi trước một bước. Qua đợt cao điểm 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng (GPMB), Trung tâm quỹ đất tỉnh Tây Ninh đã chi trả cho 4.792/5.220 trường hợp. Diện tích đã chi trả khoảng 639/681 ha. Sáu khu tái định cư trên tuyến khởi công từ tháng 5 đến tháng 9.2026. Các khu tái định cư này được đặt tại các Hòa Khánh, Đức Huệ, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc, Tân Tập.

Người dân nhận tiền bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM. ẢNH: BẮC BÌNH

Thi công hạ tầng khu tái định cư xã Hòa Khánh (khu lớn nhất, hợp đồng khoảng 321,8 tỉ đồng). ẢNH: BẮC BÌNH

Ngày 15.10.2026, UBND tỉnh Tây Ninh chính thức khởi động dự án thành phần 2-4 và 2-5. Hai dự án xây cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tham gia với vai trò doanh nghiệp dự án. Tổng vốn hai dự án thành phần này khoảng 43.298 tỉ đồng. Giai đoạn đầu, sẽ thi công đường cao tốc với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Mục tiêu là đưa vào khai thác trong năm 2029.

Người dân xã Hậu Nghĩa dở nhà chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. ẢNH: BẮC BÌNH

Tại lễ khởi động, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nêu rõ yêu cầu mới. "Từ thời điểm khởi công hôm nay, trọng tâm phải chuyển sang tổ chức thi công và kiểm soát tiến độ", ông nói.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát lệnh khởi động dự án đường Vành đai 4, TP.HCM qua địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày 15.10.2026. ẢNH: BẮC BÌNH

Theo Sở Tài chính, năm 2026, dự án được giao 14.914 tỉ đồng. Cuối tháng 9, vốn Trung ương cho dự án thành phần 1-4 đã giải ngân gần 97%. Riêng 2.490 tỉ đồng vốn ngân sách tỉnh đang chờ giải ngân.

ĐT.827E (Trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp) dài khoảng 35,6 km, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu tại sông Cần Giuộc, giáp TP.HCM. Điểm cuối giáp tỉnh Đồng Tháp, gần cầu Bình Cách. Phần đường được chia thành nhiều dự án thành phần.

Dự án đường dẫn vào 3 cầu khởi công ngày 19.8.2025. Tuyến dài khoảng 10,58 km, vốn khoảng 1.433 tỉ đồng. Bốn gói thầu thuộc tuyến này đang thi công đồng loạt. Gói thầu số 4 đã nhận đủ mặt bằng, đạt 35,6% giá trị. Gói thầu số 2 đạt 21,34%, đang cắm bấc thấm xử lý nền đất yếu.

Cắm bấc thấm, đắp cát gia tải tại gói thầu số 2 qua xã Vàm Cỏ. ẢNH: BẮC BÌNH

Mặt bằng dự án qua xã Mỹ Lệ. ẢNH: BẮC BÌNH

Phương án bồi thường đã được duyệt cho 100% số hộ. Tại xã Tân Trụ, 181/182 hộ đã nhận tiền. Xã Tầm Vu có 118/120 hộ đã nhận tiền. Gói thầu số 1 còn vướng khoảng 0,69 km với 46 hộ dân.

Dự án 3 cầu có vốn khoảng 4.797 tỉ đồng. Đó là 3 cầu bắc qua các sông Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Nguồn vốn cho 3 dự án thành phần này gặp bế tắc trong quá trình đàm phán vay vốn ODA từ Hàn Quốc. Ngày 8.9.2026, Văn phòng Chính phủ có Công văn 9140/VPCP-QHQT thông báo phía ngân hàng của Hàn Quốc đã chính thức từ chối cho vay. Do đó, 2 dự án này phải chuyển sang vốn đầu tư công trong nước và nguồn hợp pháp khác.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, kỹ sư Phạm Xuân Tiến, Chỉ huy phó Công trường gói thầu số 2 (qua xã Vàm Cỏ), cho biết gói thầu đang thi công đúng tiến độ, tuy nhiên chủ đầu tư liên tục nhắc nhở cần đẩy nhanh tiến độ. Việc mua cát lấp có nguồn từ các mỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chỉ vừa đủ thi công… nên chưa đẩy nhanh được tiến độ. ẢNH: BẮC BÌNH

Ngày 9.9.2026, HĐND tỉnh Tây Ninh đưa dự án vào danh mục quan trọng, cấp bách. Hiện này, một đoạn còn lại của ĐT.827E đang kêu gọi đầu tư theo hợp đồng BT.

Cầu vượt sông Vàm Cỏ Đông trên ĐT.827E - Một trong 3 cầu của dự án vẫn đang chờ xác định nguồn vốn. ẢNH: BẮC BÌNH

HĐND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tân An - Bình Hiệp ngày 12.2.2026, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng. Tuyến đi qua 9 xã, phường gồm 2 phường (Khánh Hậu, Kiến Tường) và 7 xã (Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp). Trong đó, GPMB toàn tuyến phạm vi tuyến chính theo chiều ngang là 60 m, GPMB xây dựng các khu tái định cư tại phường Kiến Tường (15ha), xã Tân Lập (1 ha), xã Mộc Hóa (3 ha), xã Thạnh Hóa (5 ha).

Theo Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Tây Ninh, khu dân cư - tái định cư phường Kiến Tường khởi công ngày 24.9.2026. Khu tại xã Thạnh Hóa đang san lấp mặt bằng. Khu tại xã Mộc Hóa đã chi trả xong bồi thường ngày 14.8.2026. Khu tại xã Tân Tây dự kiến khởi công đang chuẩn bị khởi công.

Ông Trương Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh dự lễ khởi công dự án khu dân cư - tái định cư phường Kiến Tường. ẢNH: BẮC BÌNH

Trên tuyến chính, 6/9 xã, phường đã niêm yết phương án bồi thường. Dự án thành phần 6.1 được duyệt ngày 27.8.2026, vốn 6.759 tỉ đồng. Tuyến chính dự kiến khởi công trong tháng 11.2026.

Tuy đa số người dân vùng dự án rất đồng tình. Song, nhiều hộ dân cũng đang chưa đồng ý nhận tiền vì mong muốn giá cao hơn, mua được nhiều suất tái định cư hơn... Để giải quyết, phường Kiến Tường đã đối thoại với 52/61 hộ chưa đồng ý. Ngược lại, người dân xã Tân Tây cam kết bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Ngày 21.10.2026, xã Tân Tây chi trả đợt 1 hơn 334 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ G PMB dự án đường Tân An- Bình Hiệp. ẢNH: B.B

Đường Mộc Bài - Xuyên Á dài khoảng 123,5 km, quy mô 8 - 10 làn xe. Đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 103,5 km. Giai đoạn 1 đầu tư 33,1 km, từ cầu Bình Tây đến QL.22. Điểm cuối cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 4 km. Dự án đang được thẩm định chủ trương đầu tư. Tỉnh dự kiến khởi công trong quý I - 2027.

Khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang quá tải và chờ tuyến Mộc Bài - Xuyên Á giai đoạn 1 khi hoàn thành để chia sẻ với QL.22 hiện hữu. ẢNH: BẮC BÌNH

Đường động lực Đức Hòa có tổng mức đầu tư 10.036 tỉ đồng. Giai đoạn 1 làm 4 làn xe, giải phóng mặt bằng rộng 60 m. Trước mắt, Tỉnh ủy Tây Ninh đã đồng ý làm trước đoạn dài 2,9 km: từ ĐT.823D đến đường Hải Sơn - Tân Đô.

Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Tây Ninh mới dự kiến đặt tại đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa. Vị trí này đã có trong quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Các sở, ngành đang làm các thủ tục tiếp theo.

Khu vực Công viên trước trung tâm chính xã Hậu Nghĩa hiện nay. ẢNH: BẮC BÌNH

Sáu công trình trọng điểm từ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I đặt ra bài toán vốn rất lớn. Do đó, các kế hoạch và bố trí vốn của tỉnh Tây Ninh cao hơn so với Trung ương giao. Tính đến cuối tháng 9.2026, Tây Ninh giải ngân 64,9% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tỉ lệ giải ngân. Nhưng con số đã giải ngân này chỉ đạt hơn 52% kế hoạch của tỉnh. Mục tiêu đến hết quý IV là đạt tối thiểu 95%, tức là trong quý IV này, tỉnh Tây Ninh phải giải ngân gần bằng tổng số tiền mà tỉnh đã giải ngân trong 3 quý trước đó cộng lại. Đó là một áp lực rất lớn.

Đến cuối 9.2026, toàn tỉnh đã chi trả gần 25.000 tỉ đồng bồi thường GPMB, cho hơn 11.471 trường hợp có đất bị thu hồi. Song, câu chuyện về mặt bằng cho đơn vị thi công vẫn là phần việc khó nhất. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, công tác GPMB phải được thực hiện công khai, minh bạch và đúng trình tự pháp luật: "Không để mất quyền lợi chính đáng cho bất cứ hộ dân nào trong diện bị thu hồi đất nhưng cũng phải cương quyết xử lý nghiêm, cưỡng chế đúng pháp luật chứ không thể để vướng mắc kéo giảm tiến độ dự án.", ông Hẳn khẳng định.

Khi các tuyến hoàn thành, hàng hóa từ khu công nghiệp, cửa khẩu có thêm hướng ra cảng biển. Các khu đô thị, logistics sẽ có thêm quỹ đất phát triển dọc tuyến. Lãnh đạo tỉnh xác định lễ khởi công mới chỉ là điểm bắt đầu. "Điều mà tỉnh Tây Ninh hướng đến không phải chỉ là khởi công đúng kế hoạch, mà là đưa công trình về đích đúng hẹn", Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nói.