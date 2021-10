Tây Ninh: Khởi tố nguyên Chánh án và Phó chánh án TAND H.Châu Thành

Ngày 6.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Lâm, nguyên Chánh án và ông Đỗ Thanh Bình, nguyên Phó chánh án TAND H.Châu Thành để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cả 2 bị can đều được tại ngoại điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10.11.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TAND H.Châu Thành. Theo đó, Nguyễn Hoàng Sơn (40 tuổi) là kế toán tại TAND H.Châu Thành. Từ tháng 6.2013 đến tháng 3.2019, Sơn lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, đã lập chứng từ kế toán không đúng thực tế bằng cách đưa thêm tên những người không phải công chức của TAND H.Châu Thành (vợ, bạn học) vào danh sách chuyển khoản chi trả lương, phụ cấp hàng tháng…

Mặt khác, Sơn chuyển vào tài khoản của mình các khoản tiền phụ cấp làm ngoài giờ, công tác phí, tiền xét xử. Trong đó, có nhiều khoản Sơn không được hưởng theo chế độ… Ngoài ra, Sơn còn mượn tài khoản của các cán bộ công tác tại tòa án huyện để chuyển tiền vào đó rồi yêu cầu họ rút ra đưa cho mình. Với thủ đoạn trên, Sơn đã chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Duy Lâm, Chánh án, chủ tài khoản đã ký duyệt nhiều chứng từ (từ tháng 6.2013 đến tháng 6.2016) nhưng thiếu kiểm tra, để Sơn chiếm đoạt 832 triệu đồng. Đến tháng 2.2016, ông Lâm chuyển công tác đến TAND tỉnh Tây Ninh, giữ chức vụ Chánh văn phòng TAND tỉnh Tây Ninh.





Còn ông Đỗ Thanh Bình, Phó chánh án, được ủy quyền chủ tài khoản ký duyệt nhưng đã thiếu kiểm tra, để Sơn chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng. Sau đó, ông Bình xin nghỉ việc.

Riêng sai phạm của bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn đã bị TAND tỉnh Tây Ninh (tháng 7.2021) tuyên phạt mức án sơ thẩm 15 năm tù về tội “tham ô tài sản”.

Riêng hành vi của Chánh án và Phó chánh án TAND H.Châu Thành được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tách ra để điều tra, xử lý riêng.