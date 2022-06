Tây Ninh: Phá tụ điểm lắc tài xỉu ở khu vực biên giới, thu 200 triệu đồng

Ngày 15.6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tây Ninh bàn giao 17 nghi can cùng tang vật liên quan vụ lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xảy ra tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập (H.Tân Biên) cho Công an H.Tân Biên thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9/17 nghi can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều người thường xuyên tụ tập ở bãi mì gần khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia để lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên lập kế hoạch triệt phá.

Vào lúc 16 giờ ngày 14.6, Phòng CSHS phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Tân Biên đột kích tại bãi mì Na Phước (thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, H.Tân Biên) bắt quả tang và mời làm việc 17 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm hơn 200 triệu đồng, 2 ô tô, 7 xe máy...





Bước đầu các nghi can khai nhận, lợi dụng việc bà H.T.P. mở quán ăn cơm, cà phê bán cho người kinh doanh và tài xế nhiều nơi đến tập trung hàng hóa tại Cửa khẩu Chàng Riệc, Nguyễn Hữu Cảnh (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, H.Tân Biên - con trai bà P.) đứng ra tổ chức, rủ rê những người này tham gia chơi tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Cảnh quy ước, người làm cái phải nộp tiền xâu 50% số tiền khi xóc ra “bão” và phải trả thêm tiền ăn, uống cho những người tham gia đánh bạc với mức từ 200.000 - 300.000 đồng/người. Mỗi ván đặt cược từ vài trăm đến 2 triệu đồng.

Hiện Công an H.Tân Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền ở khu vực biên giới.