Tây Ninh: Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng Internet trong quán cà phê

Ngày 15.12, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình đá gà cựa ăn thua bằng tiền qua mạng Internet xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14.12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an H.Tân Châu bất ngờ đột kích vào một quán cà phê thuộc ấp Hội Thanh, xã Tân Hội (H.Tân Châu) do Huỳnh Thị Trà My (35 tuổi) làm chủ, bắt quả tang 20 người đang tham gia cá cược đá gà cựa ăn thua bằng tiền qua mạng Internet. Tang vật thu giữ 65 triệu đồng.

Quán cà phê này nằm trên địa bàn giáp ranh giữa H.Tân Châu và H.Tân Biên có khách là người dân từ 2 huyện. Lợi dụng việc này, Lương Thanh Việt (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Bắc, H.Tân Biên) và Lê Quốc Dương (29 tuổi, ngụ xã Tân Hội, H.Tân Châu) đến gặp chủ quán cà phê đề nghị phối hợp tổ chức cá cược đá gà cựa qua mạng Internet. Dương và Việt sẽ trả tiền xâu cho My từ 100.000 - 200.000 đồng/trận.





Người dân đến quán uống nước tại quán sẽ được Dương và Việt dùng ti vi mở đường link phát trực tiếp các cặp gà đá trên mạng cho mọi người xem và phân công Nguyễn Thanh Bình (46 tuổi, ngụ xã Thạnh Bắc, H.Tân Biên), làm biện gà (bắt trực tiếp). Sau 10 phút cặp gà đá xong, Bình đi gom tiền người đặt cược còn Việt tính thắng thua để chung chi trực tiếp người chơi.

Trước khi bị công an bắt giữ, Việt tổ chức được 11 trận cá cược đá gà qua mạng, với số tiền đánh bạc từ 6 - 13 triệu đồng/trận.

Hiện vụ đá gà qua mạng internet trong quán cà phê đang được Công an H.Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.