Tây Ninh: Xuống giếng tắm do dính sình, người đàn ông tử vong

Ngày 6.6, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bàn giao thi thể ông Trần Văn C. (51 tuổi, ngụ xã Long Chữ, H.Bến Cầu, Tây Ninh) cho gia đình mai táng sau khi đưa được thi thể nạn nhân từ dưới giếng lên mặt đất.

Trước đó, nạn nhân tử vong khi xuống giếng tắm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 ngày 5.6, ông Trần Văn C. điều khiển máy cày đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, H.Châu Thành (Tây Ninh) để chở mì thì phương tiện bị dính lầy.

Do bị dính sình nên ông C. xuống giếng nước gần đó để tắm. Tắm được 1 lúc, ông C. lên tiếng kêu cứu. Lúc này, một số người đi cùng ông C. nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến nhưng không thể xuống giếng cứu nạn nên tìm đến Công an xã Long Vĩnh báo tin và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.





Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã cử lực lượng đến hiện trường cứu hộ.

Tại hiện trường, do giếng sâu và hẹp nên lực lượng chức năng không thể đưa người và phương tiện lặn trực tiếp xuống giếng tiếp cận nạn nhân mà phải dùng máy bơm để hút cạn nước giếng phục vụ cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đến 16 giờ 50 cùng ngày, với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng cứu nạn cứu hộ mới đưa được thi thể ông Trần Văn C. lên bờ, bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng.