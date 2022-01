Taylor Swift đáp trả 'cực gắt' khi bị nói không tự viết nhạc

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn được tờ LA Times đăng tải ngày 23.1, Damon Albarn - thành viên ban nhạc rock Blur, đã có những phát ngôn liên quan đến nữ ca sĩ Taylor Swift.

Cụ thể, khi phóng viên đề cập đến khả năng viết nhạc của giọng ca Safe and sound, nhạc sĩ người Anh đã bày tỏ: “Cô ấy không tự sáng tác các bài hát của riêng mình”.

“Không tính đến các ca khúc đồng sáng tác. Tôi biết đồng sáng tác là gì, nó rất khác so với tự sáng tác. Tôi không ghét ai cả, tôi chỉ muốn nói là có sự khác biệt lớn giữa một người tự viết nhạc và một người sáng tác cùng người khác”, Albarn nói thêm khi phóng viên nhắc đến việc Taylor Swift đồng sáng tác nhạc.

Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ 54 tuổi còn so sánh kỹ năng của “công chúa nhạc đồng quê” với ngôi sao trẻ Billie Eilish. “Một nhạc sĩ thực sự thú vị là Billie Eilish và anh trai của cô ấy. Tôi bị thu hút bởi họ hơn là Taylor Swift. Nó đen tối, ít lạc quan và phá cách hơn. Tôi nghĩ Billie rất đặc biệt”, Damon Albarn chia sẻ.

Trước những tuyên bố của đàn anh trong nghề, ngày 25.1, chủ nhân hit Shake it off đã lên tiếng phản pháo và bày tỏ sự bức xúc. Trên tài khoản Twitter của mình, nữ ca sĩ viết: “Damon Albarn, tôi từng rất hâm mộ anh cho đến khi tôi đọc được bài viết này”.

“Tôi sáng tác tất cả những ca khúc mà tôi sở hữu. Quan điểm của anh hoàn toàn sai lệch và gây tổn hại cho tôi. Anh không nhất thiết phải thích các bài hát của tôi nhưng việc cố gắng phủ nhận năng lực viết nhạc của tôi là quá đáng”, Taylor khẳng định.

Cuối cùng, người chiến thắng giải Grammy còn châm biếm thêm: “Tái bút, tôi đã tự mình viết những dòng này, đề phòng nếu anh còn thắc mắc”.





Mặt khác, Taylor Swift vốn nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài. Bên cạnh giọng hát cuốn hút, cô còn được biết đến với tài sáng tác vượt trội. Taylor đã tự viết tất cả các ca khúc trong album Speak Now của mình khi mới 19 tuổi. Loạt hit đình đám như I Knew You Were Trouble, You Belong With Me, Love story, Enchanted… đều do giọng ca 33 tuổi chấp bút.

Tờ Rolling Stone miêu tả Taylor là “một nhạc sĩ uyên bác cùng tài năng nhạy bén”. Cô cũng từng nhận nhiều giải thưởng lớn với tư cách là người viết nhạc.

Trước lùm xùm trên, cộng đồng mạng và các nghệ sĩ nổi tiếng đã bênh vực và lên tiếng ủng hộ Taylor Swift. Nam ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff viết: “Tôi chưa từng gặp Damon Albarn. Anh ấy cũng chưa từng đến phòng thu của tôi. Nhưng rõ ràng anh lại đang thể hiện rằng bản thân biết nhiều hơn chúng tôi về tất cả các ca khúc mà Taylor sáng tác”.

Gabriel Boric - tổng thống trẻ nhất lịch sử của Chile nói: “Ở Chile, bạn có một cộng đồng người hâm mộ hùng hậu, những người biết rõ bạn viết nhạc từ cả trái tim. Đừng coi trọng những kẻ phải nói dối hoặc lăng mạ người khác để thu hút sự chú ý. Gửi đến Taylor những chiếc ôm từ phương Nam”.

Cư dân mạng cũng để lại bình luận: “Taylor Swift sáng tác album Speak Now ở tuổi 19 không phải để người khác nói những điều như thế này”, “1.000.000% bài hát đều do Taylor tự sáng tác. Cô ấy là một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất của thời đại”, “Nếu Taylor Swift không viết bài hát của mình, thì ai đã tạo ra All Too Well dài 10 phút”...

Sau khi bị dư luận chỉ trích về phát ngôn của mình, Damon Albarn đã lên tiếng xin lỗi. Anh viết dưới bài đăng của Taylor: “Tôi hoàn toàn đồng tình với em. Tôi đã trò chuyện về việc sáng tác nhạc và thật buồn là nó đã bị “giật tít”. Tôi chân thành xin lỗi. Điều tôi không muốn nhất là làm mất uy tín viết nhạc của em. Hy vọng em sẽ hiểu cho tôi”.