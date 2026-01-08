TBS Group - Hành trình từ đôi giày vững chãi, đến những bước sống êm ái

"May đo" hệ sinh thái sống

Có thể nói, Green Skyline chính là một "chân trời xanh" đầy cảm hứng, khởi nguồn từ đôi giày, nơi tinh thần làm nghề được đo bằng sự tỉ mỉ, bền bỉ và thấu hiểu từng bước chân. Với TBS Land, triết lý "làm nghề tử tế" ấy không dừng ở một sản phẩm, mà được chuyển hóa vào bất động sản để kiến tạo Green Skyline như một không gian sống đã xây dựng sẵn sàng, "may đo" chuẩn mực: êm ái trong trải nghiệm, bền bỉ theo thời gian, vừa vặn với nhu cầu và hòa nhịp cùng nhịp sống của mỗi cá nhân, mọi thế hệ.

Tọa lạc giữa giao lộ GS1 và quốc lộ 1K ngay cửa ngõ Bình Dương cũ, Green Skyline kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM, đồng thời hưởng lợi trực tiếp từ hệ hạ tầng hiện hữu đã phát triển ổn định, chỉ trong bán kính 5 - 10 phút di chuyển. Vị trí ngay đối diện đại siêu thị GO Mall, liền kề Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ và trong khu dân cư văn minh, dân sinh sầm uất mang lại cho dự án một thế mạnh hiếm có: Cư dân có thể bước vào một môi trường sống hoàn chỉnh ngay từ ngày đầu, thay vì chờ đợi tương lai hình thành.

Dự án dân dụng đầu tay của TBS Land còn được định hình bởi "ADN đa ngành" của TBS Group, hội tụ một hệ sinh thái dịch vụ vận hành bài bản, được chăm chút như một sản phẩm cao cấp đúng nghĩa, nâng đỡ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, lợi thế liên kết vùng mạnh mẽ cũng tạo nên "khoảng đệm giá" hấp dẫn ở hiện tại và bền vững về dài hạn.

Từ đó, Green Skyline định vị như không gian sống được "đo ni đóng giày" cho những cư dân đề cao giá trị thật, trải nghiệm thật và sự an tâm dài hạn. "Tinh hoa giá trị thật - Di sản sống xứng tầm" vì thế không nằm ở mỹ từ, mà được thể hiện qua bối cảnh đô thị đã hình thành, cấu trúc không gian hợp lý và hệ tiện ích phục vụ trực tiếp cho đời sống hàng ngày.

Trọn vẹn trải nghiệm thật, An tâm giá trị thật

Cư dân có thể bước vào một môi trường sống hoàn chỉnh ngay từ đầu, vừa sầm uất lại vừa khép kín, riêng tư

Cư dân có thể bước vào một môi trường sống hoàn chỉnh ngay từ đầu, vừa sầm uất lại vừa khép kín, riêng tư





Trên quỹ đất hơn 1,3 ha, Green Skyline sở hữu 4 tòa tháp cao 28 - 40 tầng, duy trì mật độ xây dựng chỉ hơn 37%, để phần lớn diện tích dành cho không gian xanh và hệ thống 32 tiện ích.

Nhưng điều đáng nói không nằm ở "con số", mà ở cách những tiện ích ấy được đặt để dựa trên nhịp sống địa phương và nhu cầu, thói quen sinh hoạt: Cư dân cần những khoảng thở xanh mát giữa đô thị, cần không gian vận động mỗi ngày, cần nơi trẻ nhỏ vui chơi an toàn, cần góc làm việc linh hoạt và cần chốn yên tĩnh để hồi phục sau một ngày bận rộn.

Với TBS Land, mục tiêu dành cho Green Skyline vượt trên việc hoàn thiện một căn hộ, mà trở thành kiến tạo môi trường sống và đo cảm giác thoải mái bằng những chi tiết rất cụ thể. Từ quá trình nghiên cứu và phát triển, nhiều hạng mục được rà soát theo trải nghiệm sử dụng thực tế: thử nghiệm, điều chỉnh để dòng nước vòi sen đủ "êm" và ổn định; cân nhắc lại quy cách thang máy (tốc độ, tải trọng, kích thước khoang) để giảm thời gian chờ vào giờ cao điểm; thậm chí chấp nhận "hy sinh" một phần tầm nhìn khi xây tường chắn dọc quốc lộ 1K, đổi lại là một lớp đệm cách ồn, tạo không gian yên bình và riêng tư hơn cho toàn khu.

Chính sự thấu hiểu đó giúp TBS Land định hình tinh thần "city resort - nghỉ dưỡng đô thị" theo hướng thiết thực, vừa đủ và bền bỉ, không phải nghỉ dưỡng bề ngoài, mà là nghỉ dưỡng đi vào nếp sống thường nhật, để mỗi ngày ở nhà đều dễ chịu hơn, thuận tiện hơn và chất lượng hơn. Quan trọng hơn, cư dân tương lai đến Green Skyline để tận hưởng trọn vẹn "trải nghiệm thật", chứ không dừng lại ở những phối cảnh hoa mỹ.

Giữa "thủ phủ công nghiệp", việc tạo dựng được một không gian mang tinh thần nghỉ dưỡng đúng nghĩa như tại Green Skyline là điều hiếm có, và chính sự hiếm có ấy đem lại cảm giác an tâm, một cách gần gũi. Sự an tâm ấy không chỉ dành cho quyết định mua hôm nay, mà cho cả hành trình sống sâu phía trước.

Những tiện ích và nền tảng của Green Skyline đủ sức nuôi dưỡng một đời sống đủ đầy và có chiều sâu cho đa thế hệ

Những tiện ích và nền tảng của Green Skyline đủ sức nuôi dưỡng một đời sống đủ đầy và có chiều sâu cho đa thế hệ

"Trọn vẹn trải nghiệm thật, An tâm sản phẩm thật", để an cư dài lâu hôm nay và tích lũy giá trị bền vững cho tương lai

Giữa bức tranh đô thị mới, khi giá nhà khu Thủ Đức cũ và lõi trung tâm TP.HCM bước vào mặt bằng cao từ năm 2026, Green Skyline không chỉ hưởng lợi từ chênh lệch giá trị, mà còn khẳng định sức bền nhờ nhu cầu ở thực ổn định và trải nghiệm cư trú chất lượng gắn liền tận hưởng, phát triển. Không chạy theo hào quang nhất thời, dự án chọn con đường chắc chắn của "chân giá trị", góp phần định hình chuẩn sống sang, sống xanh, sống lành từ cốt lõi, mang tính biểu tượng tại khu vực đông bắc TP.HCM trong chu kỳ mới.

Green Skyline, vì thế, không phải một cuộc rẽ ngang sang bất động sản, mà là sự tiếp nối tự nhiên của một doanh nghiệp đã đủ vững về nền tảng, đủ sâu về năng lực và đủ chín về trách nhiệm xã hội. Ở đó, các giá trị từng làm nên một đôi giày vững chãi được chuyển hóa thành những bước sống êm ái hơn, nơi nhiều thế hệ an tâm an cư, nuôi dưỡng gia đình và tích lũy giá trị bền vững cho tương lai.