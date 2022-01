Tên của tài tử Leonardo DiCaprio được đặt cho cây!

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học thuộc Vườn thực vật hoàng gia Kew ở Anh đã khám phá ra một loài cây mới có tên khoa học là "Uvariopsis dicaprio". Loài cây mới này được đặt tên theo tên của tài tử Leonardo DiCaprio vì những nỗ lực không ngừng của nam nghệ sĩ cho tự nhiên trong suốt thời gian qua, nhất là việc ngăn chặn việc đốn gỗ ở rừng Ebo (Cameroon, châu Phi).





Các thông tin về loài cây Uvariopsis dicaprio cũng đã được đăng tải chi tiết trên tạp chí khoa học có tên PeerJ ngày 6.1. Đây là loài cây rất đặc biệt, chỉ mọc và sinh trưởng ở trong rừng rậm Cameroon, thân cây cao, hoa màu vàng lẫn xanh mọc trên thân. Các nhà khoa học cho rằng cây Uvariopsis dicaprio có họ hàng với loài hoàng lan/ngọc lan tây (ylang ylang). Theo các nguồn tin, đây là loài cây đầu tiên trong năm nay được các nhà khoa học tại Vườn thực vật hoàng gia Kew đặt tên.

Tài tử Leonardo DiCaprio (47 tuổi) từng khởi xướng chiến dịch bảo vệ rừng Ebo và nhiều giống loài quý hiếm vào năm 2020. Do đó, các nhà khoa học đặt tên loài cây này theo tên của nam diễn viên để nhắc nhớ về nỗ lực của anh với tự nhiên. Bộ phim mới nhất mà tài tử tham gia là Don't Look Up của đạo diễn, biên kịch Adam McKay cũng chạm đến vấn đề về thiên nhiên và sự phớt lờ của con người đối với hiểm họa môi trường.