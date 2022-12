Thực tế, người đã từng sinh con vẫn có thể bị… vô sinh. Tỷ lệ vô sinh sau một lần có thai (vô sinh thứ phát) đang có xu hướng gia tăng, chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng hiếm muộn. Đáng báo động hơn, 50% trường hợp vô sinh tại Việt Nam dưới 30 tuổi.

Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ sau tuổi 35 sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thụ thai, tăng nguy cơ thai bất thường do số lượng và chất lượng nang noãn suy giảm cùng nhiều thay đổi nội tiết. Do đó, nếu gặp khó khăn trong vấn đề mang thai và sinh con, các gia đình nên thực hiện thăm khám sức khỏe sinh sản và can thiệp sớm nhằm nâng cao tỷ lệ thành công.

20 giờ ngày 13.12.2022, đón xem chương trình Tư vấn trực tuyến chủ đề “Tết đón con yêu - Điều trị toàn diện vô sinh ở nữ giới”. Chương trình phát sóng trên website:thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.





Độc giả đặt câu hỏi tại đây, hoặc liên hệ hotline: 028.71026789 - 028.73006858 (TP.HCM), 18006858 - 024.71066858 (HN) để được chuyên gia giải đáp.