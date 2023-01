Tết Quý Mão: Cùng người Hà Nội du xuân tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2023

Với chủ đề "Vũ trụ Tết diệu kỳ", đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 quy tụ nhiều loại cây, hoa từ các vùng miền của Việt Nam như: Cánh đồng lúa chín được vận chuyển từ Đồng Tháp Mười, hoa cải vàng miền Bắc, cúc họa mi đủ màu từ Đà Lạt, thược dược màu tím xanh hay đỏ tía, hoa hồng trứng… Trong đó, điểm nhấn là 3 linh vật mèo An nhiên, Hạnh phúc, Sức khỏe do các nghệ nhân tết từ thân cây lục bình phơi khô, đặt ở vị trí trung tâm đường hoa.

Sự kiện thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc và kỷ niệm ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Điểm nhấn ấn tượng tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 chính là những tà áo dài nhiều màu sắc. Đây là món quà nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, nét đẹp mộc mạc, dấu ấn xưa cũ trong những ngày Tết đến xuân về do CLB thời trang thực hiện. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn Home Hanoi Xuan nói riêng, Mailand Hanoi City nói chung trở thành tâm điểm giao lưu văn hóa, giáo dục và sáng tạo của giới trẻ Hà thành.

Đường hoa xuân năm nay cũng thu hút nhiều gia đình tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các khu vực tiểu cảnh.





Anh Bùi Công Lâm (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đưa các cháu đến để xem và hòa chung không khí Tết truyền thống của đất nước. Vì sống ở nước ngoài, nên tôi rất mong muốn các cháu hiểu được truyền thống của đất nước, con người Việt Nam là Tết sẽ chuẩn bị những gì, ví dụ như bánh chưng, câu đối, có ông đồ viết chữ Nho... Ngày xưa tôi cũng biết những điều đó nên tôi mong muốn các bạn trẻ, nhất là các bạn nhỏ sống ở nước ngoài, cần biết rõ hơn về truyền thống của đất nước mình".

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động lấy cảm hứng từ giá trị di sản truyền thống. Cụ thể, du khách có thể ghé thăm những gian trưng bày sản phẩm văn hóa nghệ thuật truyền thống như viết tranh thư pháp, tranh Đông Hồ, nặn tò he, làm hương Tết... Tất cả góp phần tạo nên bức tranh đa màu sắc, đậm chất dân gian tại Home Hanoi Xuan 2023.

Trong đó, gian hàng tò he tại phố đi bộ Pont de Long Bien đặc biệt thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ. Với các thế hệ trước, tò he là món đồ chơi thú vị gắn liền với những nhân vật trong truyện cổ. Với các bạn nhỏ hiện tại, những chiếc tò he nhiều sắc màu mang tới trải nghiệm khác biệt - những điều mà các món đồ chơi công nghệ khó có thể mang lại.

Phố đi bộ Pont de Long Bien nhộn nhịp du khách tham quan với những khu vực tái hiện hình ảnh ngày Tết cổ truyền.

Home Hanoi Xuan 2023 là lễ hội mùa xuân độc đáo được tổ chức thường niên trong mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc tại Khu đô thị Mailand Hanoi City. Sự kiện nằm trong chương trình thực hiện cam kết, sáng kiến gia nhập mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO giai đoạn 2021 - 2025 với sự đồng hành của UBND Thành phố Hà Nội, UNESCO, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, UBND Huyện Hoài Đức, Hà Nội Creative City, Tập đoàn Sovico, Công ty Phú Long...