Năm 2023, kinh tế cả nước đối mặt với nhiều khó khăn. Tình trạng giảm lương, sa thải diễn ra trên diện rộng, đặc biệt là ở TP.HCM, nơi được mệnh danh là “đầu tàu kinh tế” của đất nước. Trong bối cảnh đó, chuyến xe mùa xuân 2024 với chủ đề “Tết sum vầy – Xuân trọn vẹn” đã trở lại kịp thời, giúp 1.300 hoàn cảnh khó khăn có cơ hội trở về đoàn viên cùng gia đình trong dịp đầu xuân mới.

Chương trình là nỗ lực của các đơn vị tổ chức gồm Báo Thanh Niên, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM (SAC) và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam trong vai trò đồng hành. Đây cũng là lần thứ 4 Acecook Việt Nam phối hợp cùng Báo Thanh Niên để mang chương trình ý nghĩa này đến với sinh viên và người lao động khó khăn đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM.

Niềm hạnh phúc trước thời khắc về quê đón Tết Anh Kiệt

Triển khai trong thời điểm cận Tết, đội ngũ tổ chức chương trình đã phải chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ duyệt hồ sơ và phát vé. Chương trình được chia thành 3 giai đoạn chính là: đăng ký và duyệt hồ sơ (từ cuối tháng 12.2023 đến ngày 02.01.2024), phát vé (từ 11.01 đến 20.01.2024) và lễ tiễn diễn ra vào rạng sáng 31.01.2024. Trong suốt giai đoạn phát vé, ban tổ chức đã làm việc hết công suất vào tất cả các ngày, bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật để kịp thời đưa vé xe đến tay những người có tên trong danh sách.

Năm nay, hành trình của chuyến xe mùa xuân đi qua 12 tỉnh thành phố để tạo thuận lợi cho sinh viên và người lao động trong việc di chuyển. Trong đó bao gồm: Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Sinh viên hân hoan đến nhận vé, sẵn sàng cho ngày về quê đón Tết BTC

Sân 4A Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM sáng này 31.01.2024 như nhộn nhịp hơn với tiếng nhạc xuân hòa lẫn tiếng nói cười của sinh viên và người lao động. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của những người sắp được đoàn tụ cùng gia đình sau một năm dài vất vả học tập, mưu sinh nơi đất khách.



Chú Châu Long (68 tuổi, quê Phú Yên) có mặt tại lễ tiễn từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Người đàn ông khuyết tật cùng vợ rong ruổi khắp các ngả đường ở Sài Gòn để mưu sinh bằng nghề bán vé số. Sau cả năm dài vất vả, sáng nay hai vợ chồng thức dậy chuẩn bị bữa sáng từ lúc trời còn nhá nhem tối, mang theo niềm háo hức được trở về sum vầy cùng gia đình. Chú cho biết:

Chú Phạm Duy Đông (Sinh năm 1963, quê Quảng Ngãi) vào TP.HCM bán vé số đã được 7-8 năm và từng có 2 lần may mắn nhận được vé của chương trình. Người đàn ông này đã tỉ mỉ ép nhựa hai tấm vé xe và luôn mang theo chúng bên mình. Kinh tế khó khăn nên rất có thể sau lần về quê này, chú Duy Đông sẽ không còn trở lại Sài Gòn nữa nhưng những tấm vé xe mùa xuân vẫn sẽ theo chú như một kỷ niệm đẹp về tình người nơi phồn hoa đô hội.

Ông Shimada Shigeru (Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Vietnam) chúc mừng năm mới sinh viên và người lao động Anh Kiệt

Không chỉ người lao động, chương trình cũng ghi nhận nhiều hoàn cảnh xúc động từ các bạn sinh viên. Em Nguyễn Thị Đăng (Sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, quê Nghệ An) chia sẻ: “Gia đình em hiện tại có 2 thành viên là em và bà nội. Trong suốt những năm đi học, tiền sinh hoạt phí cũng như tiền học phí của em là do bà em chu cấp. Bà em năm nay đã 68 tuổi nên có nhiều bệnh do tuổi tác và những cơn đau lưng thất thường nên khả năng lao động bị giảm sút nhiều. May mắn được trao cơ hội nhận được vé xe từ chương trình Chuyến xe mùa xuân “Tết sum vầy – Xuân trọn vẹn” là nguồn động lực và hỗ trợ vô cùng đáng quý, thiết thực đối với em cũng như gia đình em trong dịp tết năm nay”.

Đúng 6h30 sáng, lễ tiễn chuyến xe mùa xuân “Tết sum vầy – Xuân trọn vẹn” 2024 đã được long trọng tổ chức tại Sân 4A Nhà Văn hóa Thanh Niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM). Theo danh sách đã chốt trước đó, ban tổ chức bố trí tổng cộng 45 xe để đưa toàn bộ số sinh viên và người lao động khó khăn về quê.

Tham dự lễ tiễn có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai (Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận thành ủy), đồng chí Phạm Minh Tuấn (Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM), đồng chí Trần Thu Hà (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM), nhà báo Lâm Hiếu Dũng (Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên), ông Shimada Shigeru (Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty CP Acecook Vietnam)…

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên thăm hỏi, động viên gia đình có em nhỏ tại lễ tiễn Nhật Thịnh

Sau phần phát biểu của đại diện Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM và trao vé tượng trưng cho 30 sinh viên, toàn bộ sinh viên và người lao động đã di chuyển ra xe theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Mỗi người có mặt trên chuyến xe Tết sum vầy cũng được các cấp lãnh đạo và đại diện đơn vị tài trợ trao tận tay các phần quà Tết là những thùng mì ăn liền Acecook để hành trang về nhà thêm đủ đầy, trọn vẹn.

Đại diện sinh viên và người lao động nhận vé tượng trưng Nhật Thịnh

Chia sẻ sau lễ tiễn, ông Shimada Shigeru (Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty CP Acecook Vietnam) nhấn mạnh: “Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam rất vui khi có thể trở thành một phần của chuyến xe mang theo niềm vui, sự háo hức và hạnh phúc được trở về nhà của học sinh, sinh viên và người lao động về quê ngày Tết. Acecook Việt Nam được thành lập năm 1993 với giá trị cốt lõi mang tên “Cook Happiness”, được thể hiện cụ thể qua 3 chữ “Happy” (Hạnh phúc): Happy Customers (Khách hàng Hạnh phúc), Happy Employees (Nhân viên Hạnh phúc) và Happy Society (Xã hội Hạnh phúc). Trong đó, với “Happy Society”, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến hạnh phúc cho toàn xã hội thông qua những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và chuyến xe mùa xuân “Tết sum vầy – Xuân trọn vẹn” chính là một hoạt động tiêu biểu trong số đó.”

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng trao hoa cảm ơn ông Shimada Shigeru, đại diện Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam - Đơn vị tài trợ chính của chương trình Nhật Thịnh

Chia sẻ về sự hợp tác bền vững giữa Báo Thanh Niên và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, nhà báo Lâm Hiếu Dũng (Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên) cho biết:

Chương trình Chuyến xe mùa xuân “Tết sum vầy - Xuân trọn vẹn” đã chính thức khép lại, đưa niềm hạnh phúc đoàn viên về khắp mọi miền đất nước. Đây là tín hiệu tốt lành trước thềm năm mới Giáp Thìn, tạo động lực lớn để sinh viên và người lao động tiếp tục phấn đấu trong năm 2024.