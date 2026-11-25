Khi đánh giá trung hòa carbon đối với 11 sản phẩm TH, Control Union tiến hành xác minh thực địa, truy xuất dữ liệu phát thải khí nhà kính như thế nào để đảm bảo chính xác, khách quan, thưa ông?

Ông Wouter Melis van Ravenhorst: Xác minh trung hòa carbon ở TH thực hiện theo phạm vi "cradle-to-gate" - từ nơi khởi nguồn nguyên liệu đến khi sản phẩm hoàn thiện, sẵn sàng rời cổng nhà máy. Đây là phạm vi đánh giá phức tạp, phải xem xét dữ liệu phát thải xuyên suốt chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất.

Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK TOPKID Organic được làm hoàn toàn từ nguồn sữa hữu cơ, phải đánh giá bao trùm cả chuỗi từ trồng cỏ, chế biến thức ăn, chăn nuôi bò sữa tới vận chuyển, sản xuất và đóng gói.

Với sữa hạt TH true NUT, sữa yến mạch tự nhiên TH true OAT, đánh giá tập trung vào nguyên liệu hạt, yến mạch, vận chuyển, năng lượng sản xuất và bao bì.

Thách thức kỹ thuật lớn nhất là bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và khả năng truy xuất dữ liệu phát thải từ chuỗi cung ứng và các hệ số tham chiếu. Control Union xác minh độc lập dựa trên bằng chứng, đánh giá rủi ro và tính trọng yếu của nguồn phát thải theo ISO 14064-3:2019, đối với dấu chân carbon sản phẩm tính theo ISO 14067:2018, và tuyên bố trung hòa carbon theo ISO 14068-1:2023.

Quá trình tính toán giảm phát thải và bù trừ dựa trên bằng chứng thực tế, bảo đảm minh bạch, khách quan trước khi công bố trung hòa carbon. Các kết luận dựa trên bằng chứng đầy đủ, đáng tin cậy và có thể kiểm chứng, thay vì chỉ dựa vào số liệu doanh nghiệp công bố.

Control Union đánh giá như thế nào về tỷ lệ giảm phát thải của TH trước khi xem xét phương án bù trừ carbon?

ISO 14068-1:2023 yêu cầu doanh nghiệp giảm phát thải thực chất, tăng cường loại bỏ khí nhà kính và chỉ sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp phần phát thải còn lại, nguyên tắc này để hạn chế nguy cơ "tẩy xanh".

Với mỗi sản phẩm, TH đều có các giải pháp giảm phát thải. Theo báo cáo TH công bố năm 2024 đã được xác minh, cường độ phát thải sữa tươi TH true MILK TOPKID giảm khoảng 9,8% so với năm 2023; trong đó, phát thải từ tiêu hóa của bò giảm 14,8%, quản lý phân giảm 13,9% và quản lý sử dụng đất giảm 23%.

Bộ sản phẩm TH true OAT có cường độ phát thải giảm 3,38 - 6,59% so với năm 2023. 7 sản phẩm TH true NUT ghi nhận tăng nhẹ từ 0,36 - 3,87%, chủ yếu liên quan đến nguyên liệu đầu vào và cần tiếp tục cải thiện ở chuỗi cung ứng thượng nguồn.

TH chủ động giảm phát thải trước khi trung hòa carbon thì dư địa cắt giảm thêm không còn nhiều. Kết quả đạt được khẳng định sự đầu tư bền bỉ trên lộ trình Net Zero, Control Union xác minh toàn bộ dữ liệu đầu vào, các bước tính toán và bù đắp để bảo đảm tính minh bạch, khách quan.

Control Union ghi nhận những công nghệ, giải pháp kỹ thuật nổi trội, đột phá nào ở TH đóng góp tích cực nhất vào giảm dấu chân carbon?

Điểm đáng chú ý là TH tiếp cận giảm phát thải trên toàn chuỗi giá trị sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào, chăn nuôi, vận chuyển đến chế biến và đóng gói, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tại nhà máy.

Đối với sữa tươi tiệt trùng TH true MILK TOPKID Organic, giải pháp nổi bật gồm tối ưu khẩu phần dinh dưỡng; quản lý chất thải hiệu quả và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đối với TH true NUT và TH true OAT, giải pháp tập trung vào tối ưu nguyên liệu, giảm hao hụt sản xuất, tiết kiệm điện và nhiệt, cải thiện hệ thống khí nén, làm lạnh, sử dụng năng lượng tái tạo và cải tiến bao bì.

Một điểm quan trọng khác là ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu và hồ sơ, giúp lưu trữ, kiểm soát và truy xuất thông tin xuyên suốt quá trình sản xuất, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kiểm kê và xác minh độc lập. Tất cả những giải pháp đã đóng góp hiệu quả để giảm dấu chân carbon.

Ở góc độ tổ chức toàn cầu, Control Union đánh giá chứng nhận trung hòa carbon mang lại lợi thế cạnh tranh nào cho doanh nghiệp khi tiếp cận các thị trường khắt khe như EU, Mỹ, Nhật Bản?

Giá trị lớn nhất của trung hòa carbon là nâng cao độ tin cậy, tính minh bạch của các tuyên bố môi trường, tạo niềm tin của người tiêu dùng. Khảo sát Voice of the Consumer 2024 của PwC cho thấy 54% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả cao hơn tối đa 10% cho sản phẩm bền vững; trên toàn cầu, mức chi trả thêm trung bình 9,7%.

Sử dụng đèn led và các tấm lợp lấy sáng làm giảm lượng điện tiêu thụ trong nhà máy sữa

TH thực hiện xác minh trung hòa carbon ở cả cấp độ tổ chức và cấp độ sản phẩm theo ISO 14068-1, dấu chân carbon của sản phẩm được tính toán theo ISO 14067 là bước tiến trong quản lý phát thải xuyên suốt chuỗi giá trị. Kết quả xác minh độc lập giúp tăng độ tin cậy của thông tin carbon, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng, yêu cầu minh bạch từ đối tác trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh khi tiếp cận các thị trường EU, Mỹ và Nhật Bản.

Cũng cần nói rõ, xác minh trung hòa carbon không thay thế các yêu cầu pháp lý, kỹ thuật hoặc ghi nhãn riêng của từng thị trường. Trung hòa carbon là kết quả khẳng định nỗ lực của nhà sản xuất trước thách thức biến đổi khí hậu, là hành trình tiến tới Net Zero.

Control Union sẽ triển khai cơ chế giám sát tái thẩm định hằng năm ra sao đối với các sản phẩm của TH?

Trung hòa carbon không phải trạng thái chứng nhận một lần, có giá giá trị vĩnh viễn. Kết quả thẩm định của từng kỳ báo cáo chỉ có giá trị cho kỳ đó. Doanh nghiệp phải duy trì, chứng minh qua từng năm bằng số liệu giảm phát thải thực tế cùng hồ sơ bù trừ phù hợp.

Trong các kỳ tiếp theo, Control Union tiếp tục đánh giá sự thay đổi về nguồn phát thải, nguyên liệu, quy mô sản xuất, phương pháp tính toán và hiệu quả giảm phát thải; rà soát chặt phần phát thải còn lại được bù đắp từ chất lượng, số lượng, trạng thái hủy tín chỉ đến khả năng truy xuất. Mỗi kỳ thẩm định phải có bằng chứng độc lập và ghi nhận mức giảm thực chất, không tự động công nhận kết quả các năm trước.

TH là một ví dụ điển hình về sự chủ động, kiên định trong lộ trình chuyển đổi xanh khi xây dựng chiến lược dài hạn, từng bước hiện thực hóa thông qua kiểm kê, giảm phát thải và thực hiện trung hòa carbon, từ cấp độ tổ chức đến cấp độ sản phẩm theo ISO 14068-1:2023. Đặc biệt, TH là khách hàng đầu tiên của Control Union trên toàn cầu thực hiện xác minh trung hòa carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068-1:2023.