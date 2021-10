Thai phụ từ TP.HCM về Thanh Hóa chuyển dạ ven đường Quảng Ngãi: Thấm đẫm tình người!

Trong khi các y, bác sĩ đang lo cho thai phụ thì chính quyền và cộng đồng mạng ở Quảng Ngãi lo đi tìm phòng trọ, chỗ nghỉ ngơi cho các thành viên trong gia đình này.

Cả nhà từng “chiến đấu” với Covid

Sau một đêm vất vả, trưa 7.10, anh Phạm Văn Quyết (23 tuổi) và vợ là thai phụ Đinh Thị Phương Anh (19 tuổi, quê ở thôn Cát Thành, xã Thành Tân, H.Thạch Thành, Thanh Hóa) đã ổn định ở khu cách ly Bệnh viện (BV) Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi. Chị Phương Anh cho biết vẫn đau bụng nhưng đã đỡ hơn.

Anh Quyết kể sáng 4.10, sau khi nhận được 3 triệu đồng từ người bác chuyển vào, gia đình gồm 5 người: 2 vợ chồng, mẹ ruột Lê Thị Bảy (45 tuổi), anh ruột Phạm Văn Cường (25 tuổi) và con gái Phạm Kim Chi (14 tháng tuổi) quyết định đi 2 xe máy từ TP.HCM về Thanh Hóa. Trước khi đi, chị Phương Anh bình thường. Vì vậy nên cả nhà mới quyết tâm hồi hương bằng xe máy. Chuyến đi tuy vất vả nhưng dọc đường được các tổ chức từ thiện hỗ trợ cơm, sữa, bánh, nước… Ngày chạy xe, đêm đến cả nhà tìm cây xăng ven đường hay mái hiên nhà dân trải chiếu, mền ra ngủ. 4 giờ sáng hôm sau lại lên đường.

Báo Thanh Niên hỗ trợ khẩn cấp 5 triệu đồng Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình thai phụ, Báo Thanh Niên đã hỗ trợ ngay cho vợ chồng chị Phương Anh 5 triệu đồng. Nhận tiền, anh Quyết xúc động cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của Báo Thanh Niên và cho biết số tiền này sẽ phần nào giúp gia đình anh vượt qua cơn ngặt nghèo. “Xin cảm ơn Báo Thanh Niên. Trong cơn hoạn nạn, chúng tôi mới thấm thía hơn hai chữ đồng bào”, anh Quyết nói.

Đêm 6.10, cả nhà đến ngã tư đường Bà Triệu - Bích Khê, TP.Quảng Ngãi, lúc này trời mưa to. Nhà anh Quyết đến mái hiên một nhà dân để trú mưa, dự định sẽ ngủ lại đây, sáng mai đi tiếp. “Bác chủ nhà thấy thương nên đi mua cơm cho cả nhà ăn. Xong bữa cơm, vợ em bắt đầu đau bụng. Bác thấy vậy đã chỉ đường cho em chở vợ lên BV. Lúc này em sợ vợ sinh non, tiền lại không có trong tay. Lo lắm!”, anh Quyết nói. Rất may, khi đến BV, vợ chồng anh Quyết được cộng đồng mạng ở Quảng Ngãi, BV Sản nhi hỗ trợ tối đa. Đến sáng qua, chị Phương Anh tiếp tục được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ và thai nhi có chuyển biến tốt, không phải sinh non.

Cũng theo anh Quyết, cả nhà anh vào P.Long Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM từ tháng 10.2020, thuê nhà trọ và đi làm phụ hồ ở công trình xây dựng. Vợ ở nhà lo cho con và cơm nước cho cả nhà. Tết rồi họ không về quê, mỗi tháng kiếm được tầm 6 triệu đồng. Thế nhưng gần 5 tháng nay, khi dịch Covid-19 hoành hành, cả nhà thất nghiệp. Khoảng cuối tháng 7 vừa rồi, mẹ anh Quyết thấy sốt cao, đi kiểm tra thì phát hiện mắc Covid-19. Thế là cả nhà 5 người bị nhiễm bệnh, cùng “chiến đấu” với Covid-19 gần một tháng thì khỏi bệnh, về nhà trọ tiếp tục cách ly.

“Vì không có việc làm, tiền không có, ăn uống phải nhờ vào từ thiện nên cả nhà mới quyết định về quê. Đến Quảng Ngãi thì vợ em bị đau thai…”, anh Quyết buồn bã nói.





“Chúng tôi sẽ lo hết lòng cho thai phụ”

Một nữ nhà báo đi cùng chúng tôi cho biết, khi thấy cả nhà anh Quyết trú dưới hiên nhà, ngoài trời mưa tầm tã, mọi người đã không cầm lòng được. Sau đó, anh em mỗi người một tay: Người nhờ BV giúp thai phụ, người cùng chính quyền P.Nghĩa Chánh đi tìm nhà trọ cho 3 người còn lại. Cuối cùng, một thanh niên tốt bụng đã nhường lại phòng trọ cho bà Bảy, anh Cường và cháu Chi nghỉ ngơi. Anh Quyết xúc động cho biết chính quyền, hội phụ nữ và các hội từ thiện, cộng đồng mạng đã đến thăm hỏi, tặng quà và cho tiền hỗ trợ hai vợ chồng.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc BV Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thai phụ nhập viện tối 6.10. BV kiểm tra thì xác định thai 35 tuần 1 ngày, bụng bị gò, dạ tử cung mở. Sau một đêm điều trị, sáng 7.10, thai phụ ít đau bụng hơn, thai ổn, không còn dấu hiệu chuyển dạ sinh non nữa.

“BV chúng tôi sẽ hết lòng, hết sức mình lo cho thai phụ. Tuy nhiên, hiện nay trời đang mưa lớn, thai phụ về Thanh Hóa phải đi đường rất xa. Vì vậy, phải điều trị cho thai phụ khoảng một tuần nữa thai nhi mới ổn định”, bác sĩ Tuyến nói và cho biết thêm qua test nhanh, BV cũng xác định cả hai vợ chồng đều âm tính với Covid-19.

Hiện một nhóm từ thiện ở Quảng Ngãi đang góp tiền để khi thai phụ ổn định sẽ thuê xe đưa gia đình này về quê.