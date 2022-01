Thẩm mỹ cấp tốc: Xử lý nghiêm mới đủ răn đe

Tháng 7.2021, Công an Q.Bình Tân tạm giữ bác sĩ P.Đ.H (59 tuổi) để điều tra về việc phẫu thuật nâng ngực khiến cô gái 30 tuổi, ở Trà Vinh tử vong tại phòng khám của ông.

Ngày 16.10.2021, bà N.T.N.T (50 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), được hút mỡ bụng tại BV thẩm mỹ Gangwhoo (ở Q.Tân Bình), bị tai biến, được chuyển đến BV Chợ Rẫy và đã tử vong 2 ngày sau đó.

Chiều 5.12.2021, chị N. (31 tuổi, quê Cà Mau, sống tại Q. 8, TP.HCM) đến Viện thẩm mỹ quốc tế Vera (Q.1) hút mỡ bụng, bị tai biến, được đưa đến BV Nhân dân 115 cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Chiều 7.12.2021, chị T.N.P.U (24 tuổi, ngụ Q.10) đến cơ sở Diệp Clinic (Q.Tân Phú) để làm laser mặt, lưng, mông, bị tai biến, được đưa vào BV Nhân Dân 115 cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày 25.1, bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế, cho biết trong 4 vụ kể trên, chỉ có vụ tại BV Ganghoo được Sở Y tế kết luận tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng sau phẫu thuật hút mỡ bụng... Không xác định được nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi. 3 vụ còn lại đều thực hiện trái phép, Thanh tra Sở Y tế và cơ quan công an vẫn đang điều tra. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ tai biến hư mũi sau nâng mũi bằng sụn nhân tạo, mù mắt sau tiêm filler, hư ngực sau phẫu thuật… do làm trái phép ở các cơ sở khác.