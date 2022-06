Thanh Hóa: Bắt giám đốc và 2 nhân viên sản xuất phân bón giả

Ngày 21.6, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa vừa ra quyết định và thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc và 2 nhân viên của Công ty CP phân bón sông Mã (địa chỉ tại Khu công nghiệp Lê Môn, TP.Thanh Hóa), để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Nguyễn Xuân Quy (41 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), Giám đốc Công ty CP phân bón sông Mã; Lê Thế Hùng (29 tuổi, ngụ xã Xuân Cao, H.Thường Xuân, Thanh Hóa) và Lê Hưng Long (38 tuổi, ngụ P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa) đều là nhân viên Công ty CP phân bón sông Mã.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, các bị can trên đã chỉ đạo và thực hiện sản xuất sản phẩm phân bón có tên Hoa Nông (chuyên bón thúc), nhưng thành phần thiếu hàm lượng silic khoảng 40%. Sản phẩm bán ra thị trường đã gây thiệt hại cho người dân.

Quá trình thực hiện khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 11 tấn phân bón mang nhãn hiệu Hoa Nông không đảm bảo chất lượng như thành phần công bố sản phẩm.





Trước đó, ngày 30.5, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt giữ bị can Hoàng Văn Cường (40 tuổi), Giám đốc Công ty CP sản xuất - thương mại tổng hợp Cường Phát (có địa chỉ tại P.Quảng Thành, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sản xuất phân bón giả và phân bón không đủ tiêu chuẩn.

Công an TP.Thanh Hóa kiểm tra và phát hiện tại Công ty CP sản xuất - thương mại tổng hợp Cường Phát có hơn 100 tấn phân bón hỗn hợp NK (do công ty sản xuất) nghi làm giả và không đủ tiêu chuẩn.

Hai vụ án sản xuất phân bón giả đang được Công an TP.Thanh Hóa điều tra, làm rõ.