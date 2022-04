Thanh Hóa: Bắt giữ nghi phạm chưa đầy một tháng gây ra 22 vụ trộm cắp

Ngày 28.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hai (24 tuổi) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Lực lượng công an bắt giữ Hai khi nghi phạm này đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Hai đã thực hiện 22 vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn H.Quảng Xương và TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thủ đoạn của Hai là mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo găng tay, khi phát hiện nhà dân không đóng cửa lúc ngủ trưa hoặc buổi tối thì đột nhập vào trộm cắp tài sản.





Điển hình như trong các ngày 13 và 15.4, Hai đã đột nhập vào 10 nhà dân trên địa bàn P.Hải An và P.Hải Châu (TX.Nghi Sơn) trộm cắp 15 điện thoại di động và 1,7 triệu đồng tiền mặt; ngày 19.4, đột nhập vào 4 nhà dân trên địa bàn xã Quảng Đức (H.Quảng Xương) trộm cắp 4 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt...

Sau khi lấy trộm được tài sản, Hai thường bắt xe khách ra Hà Nội bán tài sản, sau đó quay lại Thanh Hóa tiếp tục trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hai khai nhận từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.