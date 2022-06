Thanh Hóa: Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 10 bánh heroin

Ngày 1.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp Công an các huyện: Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy, gồm: Hoàng Thị Thái (tức Thái Chất, 70 tuổi, ngụ P.Đông Tân, TP.Thanh Hóa), Đỗ Anh Dũng (48 tuổi, ngụ P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa), Đinh Văn Lanh (37 tuổi), Lò Văn Chấu (44 tuổi), Lò Văn Danh (25 tuổi, cùng ngụ xã Tam Thanh, H.Quan Sơn, Thanh Hóa), Lê Xuân Bằng (40 tuổi, ngụ P.An Hưng, TP.Thanh Hóa) và Bùi Văn Duẩn (33 tuổi, ngụ H.Như Thanh, Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 28.5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc bắt quả tang Hoàng Thị Thái và Đỗ Anh Dũng đang vận chuyển 10 bánh heroin, và 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, lực lượng công an bắt giữ 5 nghi phạm còn lại, đều là các nghi can nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới do Hoàng Thị Thái cầm đầu.





Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ thêm 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, hơn 2,8 tỉ đồng tiền mặt… là các tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, để thành lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, Hoàng Thị Thái đã câu kết với các nhân vật cộm cán, có nhiều tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy ở TP.Thanh Hóa và các huyện Quan Sơn, Như Thanh…

Bà trùm Hoàng Thị Thái đã điều hành người mua và vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó chia nhỏ để bán.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy này.