Thanh niên hãy gương mẫu, đi đầu trong thực hiện văn hóa giao thông

Sáng 24.6, tại Nghệ An, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và phát động cuộc thi đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tham dự ngày hội và lễ phát động có anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và gần 1.500 đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Hải Minh cho biết, năm 2022 tiếp tục được Chính phủ chọn là năm an toàn giao thông với với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, với 4 mục tiêu và 8 nhóm giải pháp trọng tâm.





Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn giao thông; đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp đã được xác định trong Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2022; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức, đa dạng các sản phẩm truyền thông về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Hải Minh kêu gọi đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông, tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực, như: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép; đi đúng làn đường, phần đường; mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn.

Tại ngày hội, T.Ư Đoàn và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phát động cuộc thi đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.