Thành phố Vũng Tàu tìm hướng đi mới cho ngành du lịch

Khách du lịch đến Vũng Tàu tăng cao sau dịch Covid-19

Năm 2022, hoạt động du lịch của TP.Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến, khởi sắc rõ nét, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch dần hồi phục sau thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; môi trường kinh doanh, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo. Ngoài các sự kiện do thành phố tổ chức thì địa phương này còn được các đơn vị tổ chức sự kiện tin tưởng, phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn, thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân và du khách, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ nhân dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết từ đầu năm 2022, sau khi TP.Vũng Tàu trở lại trạng thái bình thường mới, tập trung triển khai các thực hiện các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động du lịch, đến nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định, kinh tế du lịch của thành phố có những chuyển biến tích cực.

“Ngành du lịch là một trong những ngành có tín hiệu phục hồi ấn tượng nhất, lượng khách đến Vũng Tàu đều đặn vào các ngày trong tuần, đặc biệt là các ngày cuối tuần, ngày nghỉ, lễ tăng gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm khi chưa có dịch Covid-19 xảy ra”, bà Hương chia sẻ thêm. Để được các kết quả trên, TP.Vũng Tàu đã thường xuyên triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các bãi biển. Kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường và kinh doanh du lịch, hỗ trợ hướng dẫn điểm du lịch tại Vũng Tàu cho các đoàn khách tham quan vui chơi Vũng Tàu. TP.Vũng Tàu hỗ trợ qua điện thoại 950 lượt khách tìm hiểu về thông tin tour du lịch, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí tại Vũng Tàu.

Đặc biệt, TP.Vũng Tàu đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, tạo các sản phẩm thu hút khách du lịch. Trong năm 2022, hàng ngàn du khách đã tham gia lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu. Giải leo núi Hải Đăng hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cũng thu hút đông đảo người dân, khách du lịch trong và ngoài nước tham gia... TP.Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Nghệ thuật trên biển thu hút khoảng gần 30 ngàn lượt khách tham gia.





Tích cực tạo sản phẩm du lịch để thu hút khách

Theo bà Hương, mặc dù ngành du lịch TP.Vũng Tàu trong năm 2022 đang phục hồi và phát triển tốt nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Số lượng nhân lực của ngành du lịch thiếu hụt sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 do người lao động chuyển đổi ngành nghề, về quê.. ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách. Ngành du lịch thiếu sự liên kết ngành giữa các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, hệ thống nhà hàng, quán ăn và các điểm tham quan dẫn đến hạn chế trong việc thiết kế các tour tuyến liên vùng và liên ngành.

“Để vượt qua những khó khăn trên, TP.Vũng Tàu sẽ ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện thường niên diễn ra trong năm 2023 trên địa bàn, thông qua các sự kiện vừa phục vụ cho người tham gia và phục vụ du khách như: Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu, Lễ hội Trùng Cửu với quy mô lớn thành sản phẩm đặc sắc thu hút khách đến với Vũng Tàu”, bà Hương nhấn mạnh. Việc đảm bảo an toàn cho khách sử dụng các dịch vụ, khách tắm biển là quan trọng, nâng cao vai trò của lực lượng cứu hộ cứu nạn của các đơn vị. Tăng cường kiểm tra và kiểm soát giá cả, kinh doanh lành mạnh, đảm bảo cho du khách an tâm, đặc biệt là việc quản lý, hướng dẫn SUP tại các bãi tắm, cano trên biển.

Năm 2023, TP.Vũng Tàu đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của tổ chức xúc tiến Châu Á Thái Bình Dương - TPO, qua đó sẽ tiếp tục vận động kêu gọi đầu tư, kết hợp giới thiệu tuyên truyền quảng bá, để phát triển du lịch Vũng Tàu xứng tầm là thành phố du lịch quốc tế theo định hướng tại Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Thành phố cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.