Thành Phương làm nóng thị trường BĐS Bình Phước với dự án The Light City

Thời gian gần đây, kinh tế trong nước gặp phải nhiều khó khăn do những tác động tiêu cực từ nền kinh tế thế giới. Dù phải chịu một số ảnh hưởng nhất định nhưng bất động sản vẫn được nhiều nhà đầu tư xem là kênh trú ẩn an toàn và mang lại cơ hội sinh lời cao. Tuy nhiên, với tâm lý thận trọng trong bối cảnh nhiều biến động, nhà đầu tư có xu hướng kỹ càng hơn trong việc chọn lựa các dự án để an tâm rót vốn.

Nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn đang chảy vào các dự án bất động sản tiềm năng lớn, pháp lý rõ ràng minh bạch và đáp ứng nhu cầu thực tế tại các vùng kinh tế trọng điểm. Một ví dụ nổi bật là dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại - Nhà phố The Light City Đồng Xoài của Công ty CP Đầu tư BĐS Thành Phương. Đây là một dự án đang làm nóng thị trường BĐS Bình Phước nói riêng và khu vực Đông Nam bộ nói chung trong giai đoạn cuối năm.

Bình Phước là tỉnh nằm trong khu Bát Giác Kim Cương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tốc độ phát triển kinh tế nổi bật. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình Phước có tổng sản phẩm GRDP ước tính tăng 6,91%, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng thứ 2 vùng Đông Nam bộ, đứng thứ 3 so với khu vực Tây Nam bộ. Những con số biết nói này đã chứng minh thị trường này là vùng đất màu mỡ còn chứa rất nhiều dư địa phát triển. Vì thế, các dự án tại Bình Phước trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong mắt nhà đầu tư.

The Light City Đồng Xoài có tổng vốn đầu tư lên tới 2.500 tỉ VNĐ, gồm trung tâm thương mại 18 tầng và 155 căn nhà phố shophouse kinh doanh trên diện tích 3,3 ha trải dài trên 3 mặt đường huyết mạch của thành phố Đồng Xoài, Bình Phước.

Các nhà đầu tư đánh giá The Light City Đồng Xoài là một cơ hội sinh lời có thể nằm bắt ngay trước mắt khi nó hội tụ các yếu tố của một dự án hấp dẫn: chủ đầu tư uy tín, nằm ở vị trí độc tôn, hiếm có, trợ lực từ sự phát triển kinh tế địa phương và triển vọng thu hút dân cư bằng những tiện ích hiện đại và đẳng cấp bậc nhất.

Đầu tiên, không thể không nhắc đến vị trí đắc địa của The Light City khi nằm tọa lạc ngay “trái tim” - trung tâm kinh tế chính trị sôi động bậc nhất của TP.Đồng Xoài. Dự án nằm ngay trên Quốc lộ 14, cách ngã tư Đồng Xoài 400m, cửa ngõ vào thành phố và là con đường chính kết nối với các tỉnh lân cận. Với vị trí thuận lợi này, The Light City không chỉ thu hút người dân tại Bình Phước mà còn là điểm đến hứa hẹn cho cư dân của các tỉnh thành khu vực lân cận ghé thăm.





Một điểm nổi bật khác của The Light City chính là tổ hợp trung tâm thương mại cao cấp - biểu tượng của sự phồn vinh, thời thượng của Bình Phước trong tương lai. Đây là khu trung tâm thương mại được đầu tư lớn nhất của tỉnh cho đến thời điểm hiện tại. Với thiết kế sang trọng, tích hợp những tiện ích vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất hiện nay như các cửa hàng mua sắm thời thượng, rạp chiếu phim, trung tâm hội nghị, hồ bơi vô cực, sân golf giả lập, phòng gym trên cao, Sky Clubhouse…,The Light City sẽ mang đến một môi trường sống an toàn, đẳng cấp cho cư dân thời đại mới.

Với những ưu thế vượt trội của mình, các căn nhà phố thương mại độc nhất với số lượng giới hạn của The Light City đang dần kín chỗ các nhà đầu tư đăng ký. Nhiều nhà đầu tư nhanh chân rót vốn vì tin tưởng rằng dự án này sẽ tăng giá nhanh chóng trong thời gian gần, khi mọi thứ sắp đi vào hoàn thiện.

Chúng ta đang bước vào những tháng cuối cùng của năm 2022, thời điểm quan trọng để tái cơ cấu lại danh mục tài sản hợp lý hơn. Chọn lựa những dự án mang lại tiềm năng cao như The Light City Đồng Xoài sẽ là cách để nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn của mình một cách tối ưu nhất.

