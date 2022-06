Thanh Thanh Huyền: 'Tôi dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không cần kịch bản'

Từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, sở hữu đôi chân dài 1,1 m cùng gương mặt thanh thoát và vòng eo con kiến, Thanh Thanh Huyền được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước. Thế nhưng, cô vẫn kiên định với con đường làm nghề dẫn chương trình và giờ đây đã trở nên nổi tiếng hơn, trở thành MC chính dẫn dắt đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Thời gian qua, Thanh Thanh Huyền (tên thật: Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, sinh năm 1996, quê gốc Nha Trang-Khánh Hòa, hiện sinh sống tại TP.HCM) được xem là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình bởi khả năng dẫn song ngữ, phong cách chuyên nghiệp, duyên dáng và đặc biệt là "tuyệt chiêu" dẫn những chương trình dài hơi mà không cần kịch bản.

Việc cô có thể nhớ và dẫn dắt trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun mà không cần nhìn kịch bản từng gây sốt trong cộng đồng mạng và đến nay vẫn được nhắc đến như một "huyền thoại" trong làng MC.

Vừa qua, khi đảm nhận vai trò MC chính của Gala Night TikTok Fashup 2021, Thanh Thanh Huyền đã khiến nhiều người vô cùng khâm phục khi có thể làm việc cật lực suốt 48 tiếng liên tục và khi xuất hiện lên sân khấu thì không phải cầm một tờ giấy nào, còn bàn chân bị bong da đến chảy máu vì mang giày cao gót đứng dẫn chương trình suốt 10 tiếng đồng hồ.

Cái tên Thanh Thanh Huyền còn ghi dấu ấn trong nhiều chương trình, sự kiện lớn như We choice awards 2019, Sixdo Fashion Show, Nimo TV Gala, đêm chung kết The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ 2022, chuỗi chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam... cùng nhiều sự kiện của các nhãn hàng lớn.

* 6 năm gắn bó với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ở những vai trò khác nhau đã cho Thanh Thanh Huyền những bài học và trải nghiệm gì?

- Huyền thấy mình vừa có kinh nghiệm của một thí sinh, vừa có kinh nghiệm làm host. 6 năm gắn bó khiến Huyền thấm nhuần được tinh thần của Hoa hậu Hoàn Vũ nên có những đoạn nói vanh vách mà chẳng cần kịch bản vì Huyền quá hiểu về cuộc thi này. Bên cạnh việc dẫn chương trình thì thời gian qua Huyền cũng trau dồi kỹ năng catwalk, thần thái như một chiến binh Vinawoman (chủ đề của cuộc thi năm nay - PV).

* Cảm xúc của Thanh Thanh Huyền khi lần đầu đảm nhận vai trò MC đêm thi quyết định của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? Bạn đã chuẩn bị gì cho vai trò này?

- Đây là ước mơ và mục tiêu thành sự thật của Huyền nên Huyền vừa phấn khích vừa áp lực. Huyền đã cố gắng siết body (tập luyện vóc dáng), giảm cân, trau dồi tiếng Anh, xem lại các show chung kết Hoa hậu Hoàn vũ của thế giới. Huyền cũng có mặt trong hầu hết các sự kiện đồng hành cùng cuộc thi nên ít nhiều có thêm kinh nghiệm. Đặc biệt là Huyền nhớ gần hết tên và gương mặt của các thí sinh.

* Nếu có người cho rằng Thanh Thanh Huyền thích hợp làm thí sinh trong cuộc thi này hơn làm MC, bạn sẽ nói gì?

- Với Huyền đó là một lời khen, thí sinh của cuộc thi cũng là những cô gái xinh đẹp và tài năng. Có lẽ mọi người cũng mong muốn Huyền được đội vương miện, nhưng nghề MC đã chọn Huyền rồi.

* Một số MC từng bị "ném đá" khi dẫn dắt những cuộc thi nhan sắc lớn. Thanh Thanh Huyền có lo ngại điều đó?

- Huyền cũng có chút lo lắng vì đây là cuộc thi nhan sắc lớn, lượng người xem rất cao và sẽ không tránh khỏi nhiều chiều ý kiến. Sau cuộc thi Huyền sẽ ngồi xem lại để rút kinh nghiệm cho những lần dẫn sau và các chương trình khác.





* Các cuộc thi nhan sắc trên thế giới từng xảy ra không ít sự cố từ MC như công bố nhầm tên, gọi nhầm thí sinh... Thanh Thanh Huyền sẽ xử lý thế nào nếu chẳng may rơi vào tình huống này?

- Huyền sẽ chuẩn bị tinh thần tỉnh táo để không xảy ra sự cố. Nhưng giả sử đặt mình vào trường hợp như bạn nói thì Huyền sẽ hô tên Hoa hậu chiến thắng to gấp đôi đồng thời nói lời xin lỗi với người bị nhầm lẫn.

* Thời gian qua, một số người đẹp cũng thử sức cầm mic làm... MC nhưng lại vấp tranh cãi, Thanh Thanh Huyền nghĩ sao về điều này?

- Người đẹp đi làm MC rất hợp lý, đã có nhan sắc thì lời nói cũng dễ đi vào lòng người. Tuy nhiên để thực sự thành công trong nghề này cần nhiều hơn một gương mặt xinh đẹp.

* Theo Thanh Thanh Huyền, một người đẹp muốn trở thành MC thì phải có những điều kiện cần và đủ nào?

- Cần chất giọng, luyện tập kiên trì và tư duy thực sự. MC là người chịu trách nhiệm rất lớn cho sự thành bại của một chương trình, không phải chỉ cầm giấy đọc, hay học thuộc kịch bản không cần nhìn mà cần cả khả năng quan sát, ứng biến, sắp xếp như một vị đạo diễn.

* Sở hữu đôi chân cực phẩm, nhan sắc ngày càng thăng hạng, việc Thanh Thanh Huyền không trở lại đấu trường nhan sắc để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Bạn đã từ bỏ giấc mơ đội vương miện rồi ư?

- Huyền thích hình ảnh của mình với chiếc vương miện nhưng mình đang yêu cuộc sống hiện tại và chưa sẵn sàng đổi đời (cười).

* Thanh Thanh Huyền nhận xét thế nào về dàn thí sinh năm nay? Bạn dự đoán ai sẽ đoạt vương miện?

- Dàn thí sinh năm nay đồng đẹp, đẹp, giỏi, bản lĩnh. Những Huyền nghĩ đó có thể là một gương mặt mới.

* Năm nay, thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ phải trả lời ứng xử tiếng Anh trong đêm chung kết. Là MC song ngữ, Thanh Thanh Huyền có lời khuyên nào cho các thí sinh để vượt qua phần thi này?

- Hãy trả lời bằng tiếng Anh một cách đơn giản, tình cảm và đúng trọng tâm. Nếu không hoàn toàn tự tin, hãy trả lời bằng tiếng Việt và để Huyền giúp phần dịch sang tiếng Anh còn lại.

* Xin cảm ơn Thanh Thanh Huyền về cuộc trò chuyện này!