Tháo xích trộm cây mai giá chục triệu đồng: Xác định được 2 nghi phạm

Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Quý (29 tuổi) và Trần Ngọc Phú (23 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Quý và Phú là 2 nghi phạm gây ra vụ trộm mai kiểng của một hộ dân ở Q.Bình Tân.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, hơn 2 giờ ngày 6.12, một nam thanh niên điều khiển xe ba gác máy chở nam thanh niên khác, chạy vào hẻm 111 Bình Thành (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân).

Đến trước nhà của anh H., thấy cây mai trồng trong chậu, người điều khiển xe dừng lại, để người còn lại nhảy xuống nhổ cây mai, đưa lên xe. Tuy nhiên, cây mai được chủ nhà dùng dây xích khóa thân cây. Khi kẻ trộm nhổ gốc mai thì gây ra tiếng động nên kẻ trộm để lại cây mai, lên xe chạy đi.

Không bỏ cuộc, một lúc sau hai người này tiếp tục chở nhau trên xe máy quay lại, mang theo kìm cộng lực cắt xích, cố lấy bằng được cây mai.





Cả hai loay hoay nhưng không cắt được dây xích. Một lúc lâu sau, cả hai dùng tay tháo dây xích quấn quanh cây mai rồi đem lên xe chở đi. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại.

“Cây mai cả chục triệu đồng, em tôi mua tặng đem về trồng được hai tháng thì bị trộm”, anh H. bức xúc.

Nạn nhân không trình báo công an, tuy nhiên qua nắm bắt thông tin địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Tân phối hợp với Công an P.Bình Hưng Hòa B vào cuộc truy xét. Công an xác định Quý và Phú là 2 nghi phạm gây ra vụ trộm mai nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại CQĐT, bước đầu cả hai khai nhận hành vi của mình. Ngoài vụ trộm mai này, hai nghi phạm còn thừa nhận trộm vặt một số tài sản của các hộ dân sống trong hẻm 111 Bình Thành.