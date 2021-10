Thất bại “cần thiết”cho Azzurri

Kỷ lục nào thì cũng phải có lúc dừng lại. Nếu được chọn một trận đấu chính thức… để thua, chắc hẳn Mancini cũng chọn trận này. Lần gần đây nhất Azzurri thua 1 trận đấu chính thức, là khi bị loại khỏi VCK World Cup 2018, cũng là lần đầu tiên trong 60 năm. Cũng cần lưu ý: Chưa bao giờ, trong kỷ nguyên hiện đại, Ý tỏ ra xuất sắc khi chính họ vừa đăng quang ở một giải lớn (EURO 2020). Chỉ thấy hiện tượng ngược lại: Azzurri làm nên việc lớn ngay sau một thất bại hoặc ngay trong hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên, trong một khía cạnh nào đó, đây là “thất bại cần thiết”.

Cả 2 bàn thắng của Tây Ban Nha đều do Ferran Torres ghi được, đều từ quả tạt của Mikel Oyarzabal, trước và sau khi Leonardo Bonucci của tuyển Ý bị đuổi, trong hiệp 1. Dẫn trước 2 bàn trong hoàn cảnh đối phương chỉ còn 10 người (Bonucci bị truất quyền thi đấu), Tây Ban Nha đâu còn gì khác để làm trong hiệp 2! Họ chỉ chuyền để giữ bóng và luôn ở thế an toàn, kể cả khi Lorenzo Pellegrini gỡ bàn danh dự cho Ý ở phút 83. Tóm lại, đấy là cách thua “ngược ngạo” so với truyền thống của Calcio.

Hình ảnh tiêu biểu, đậm nét của Calcio khi Azzurri chinh phục EURO 2020, đó là cảnh hậu vệ lão làng Giorgio Chiellini nắm cổ áo Bukayo Saka (Anh), như người ta chộp cổ một chú mèo con. Chứ ở tuyệt đỉnh của nghệ thuật phòng ngự kiểu Ý, ai lại bị đuổi vì lý do mà chính Mancini thừa nhận là ngu ngốc, như Bonucci. Mà trung vệ này đâu còn trẻ nữa. Ý mà thua vì sự ngớ ngẩn của một hậu vệ thì đấy là điều cuối cùng mà các tifosi có thể chấp nhận. Họ khó chấp nhận kiểu thua mà cả 2 bàn thắng của đối phương đều có cùng kịch bản, do cùng một cầu thủ kiến tạo và cùng một cầu thủ ghi bàn. Nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về ý thức chiến thuật mà thua như vậy thì coi sao được.





Thế là các tifosi Milan trút cơn giận dữ vào thủ môn Gianluigi Donnarumma. Tất nhiên, phần nhiều vì “tội” bỏ Milan sang PSG mùa này. Xét kỹ, Donnarumma bị chỉ trích cũng đáng (nghĩa là Mancini không nên chỉ trích giới hâm mộ Milan trong câu chuyện này). Cầu thủ xuất sắc nhất VCK EURO mà lại cam tâm gia nhập PSG chỉ để ngồi dự bị cho một thủ môn người Costa Rica (Keylor Navas), thì ngoài chuyện quá tham tiền, đâu còn gì để bàn về Donnarumma nữa. Hậu quả nhãn tiền: Donnarumma bây giờ kém cỏi, suýt “tự thua” 1 bàn. Là người của bóng đá Ý, Mancini còn không hiểu các tifosi xứ này chưa bao giờ hoan nghênh tinh thần fair-play?

Thua tại UEFA Nations League để “trở lại mặt đất” và bình tĩnh khắc phục nhược điểm để hướng tới World Cup 2022 - thế là quá tốt cho thầy trò Mancini. Ví dụ về nhược điểm: Azzurri vẫn đang loay hoay tìm kiếm trung phong. Tổng quát hơn thì dù lực lượng nhìn chung là khá hứa hẹn, nhưng Ý là đội hoàn toàn không có ngôi sao. Không có điểm tựa, không có thủ lĩnh, không có trọng tâm để xây dựng lối chơi, Mancini còn nhiều việc phải làm. Được ở chỗ, ông đã thấy rõ những công việc trước mắt.