Thầy cõng trò qua suối

Ngày 20.10, thầy Phạm Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học xã Mường Hoong, H.Đăk Glei (Kon Tum), cho biết cơn bão số 8 đã cuốn trôi cây cầu Đăk Môm dẫn vào trường. Đây là tuyến đường đến trường của hơn 200 học sinh trên địa bàn xã.

Ngay sau khi cơn bão đi qua, để học sinh có thể đến lớp, ban giám hiệu nhà trường đã phân công 2 thầy giáo đến khu vực cầu bị cuốn trôi để cõng, bế học sinh qua suối. Theo đó, các thầy sẽ phải trực ở đây vào các thời điểm: 6 giờ 15, 11 giờ, 13 giờ, 16 giờ 45 để đưa đón học sinh đến lớp và ra về.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Vũ Văn Thanh, giáo viên bộ môn thể dục, cho biết vài ngày trước trên địa bàn có mưa lớn, dòng nước lớn từ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi mố cầu. Phần mố cầu bị cuốn trôi rộng 5 m và sâu 2 m. Độ sâu quá lớn khiến học sinh không thể đi qua suối đến lớp. Do đó, sáng nào giáo viên của trường cũng được phân công đến điểm cầu hỏng để đưa học sinh qua suối.





Cũng theo thầy Thanh, vào mùa mưa cây cầu này thường xuyên bị nước suối nhấn chìm khiến việc giao thông qua lại bị chia cắt. “Vì sự an toàn của các em, chúng tôi luôn túc trực ở đây để đưa học sinh qua suối đến trường học tập và trở về nhà. Đối với những học sinh lớp 1, 2, 3 do các em còn nhỏ quá không thể lội suối nên chúng tôi cõng, bế các em qua. Còn những em học sinh lớp 4, 5 có thể tự qua suối thì giáo viên chỉ phải hỗ trợ, đảm bảo an toàn khi vượt suối. Mong rằng cây cầu sớm được khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công tác dạy và học”, thầy Thanh nói.

Ông Lê Bá Thế, Chủ tịch UBND xã Mường Hoong, cho biết khi cơn bão số 8 đổ bộ, trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Nước trên con suối Đăk Môm dâng cao đã cuốn trôi mố, vai và thành cầu Đăk Môm. Hiện UBND xã đang mời hội đồng đánh giá thiệt hại, bổ sung kinh phí để sửa chữa khắc phục.

Theo ông Lê Hải Lâm, Trưởng phòng GD-ĐT H.Đăk Glei, cơn bão số 8 đã gây sập tường tại 3 trường thuộc các xã Ngọc Linh, Đăk Long, Xốp. Ngoài ra, con đường dẫn vào xã Đăk Plô bị hư hỏng nghiêm trọng, hàng chục giáo viên tại xã Đăk Plô bị kẹt lại trường. Hiện ngành chức năng của tỉnh Kon Tum đang khẩn trương khắc phục.