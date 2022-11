The Bluffs nhận danh hiệu ‘Sân Golf tốt nhất Châu Á’ tại World Luxury Travel Awards 2022

Năm 2022 đánh dấu nhiều cột mốc giải thưởng của The Bluffs Grand Ho Tram Strip và danh hiệu “Sân golf tốt nhất châu Á” do World Luxury Travel Awards trao tặng là thành tích mới nhất. Giải thưởng được thẩm định bởi hội đồng chuyên môn toàn cầu và được bình chọn bởi hàng nghìn khách du lịch quốc tế, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của The Bluffs trong nhiều năm qua.

Ông Ian Cording, General Manager của The Bluffs chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi nhận được danh hiệu ý nghĩa này từ World Luxury Travel Awards. Thành tựu này không chỉ thêm vào bảng thành tích và giải thưởng danh giá mà The Bluffs Grand Ho Tram đã đạt được từ trước đến nay mà còn trở thành động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao tiện ích và dịch vụ trong tương lai”.

Trải dài trên diện tích 51 héc ta với lợi thế tự nhiên tuyệt đẹp, The Bluffs thường xuyên được chọn lựa để tổ chức các giải gôn chuyên nghiệp. Sân gôn có 18 hố, được thiết kế theo dạng links dựa trên địa hình tự nhiên của những cồn cát gợn sóng nằm cạnh bờ biển. Khu vực trống được tận dụng tối đa, các hố gôn đan xen với rừng tự nhiên và các bẫy cạn. Điểm cao nhất của The Bluffs có sức gió mạnh, địa hình quanh co, đem tới cảm giác thách thức với những người ưa thích bộ môn đánh gôn.





Bên cạnh đó, sức hút của The Bluffs còn đến từ tổ hợp tiện ích 3 tầng Clubhouse với tổng diện tích lên đến 2.300 mét vuông, mang đến những trải nghiệm xa xỉ bậc nhất cho gôn thủ với đa dạng địa điểm như nhà hàng 5 sao Infinity, phòng họp cao cấp, khu mua sắm vật dụng golf và phòng rượu Rare Cask Whisky sang trọng.

Trước đó, tác phẩm của gôn thủ lừng danh Greg Norman nhiều lần được xướng tên trong hạng mục “100 sân gôn tốt nhất Thế Giới” do tạp chí Gold Digest danh tiếng bình chọn và từng vinh dự đạt danh hiệu “Sân gôn tốt nhất Việt Nam”.

World Luxury Travel Awards là một trong những giải thưởng uy tín trong ngành du lịch được tổ chức thường niên kể từ năm 2019 đến nay, nhằm tôn vinh các thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực.