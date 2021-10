Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh tăng tốc quý 4, kỳ vọng tăng trưởng năm 2021

Còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2021, tín hiệu lạc quan từ chính sách mở cửa từng bước nền kinh tế của Nhà nước cũng là mở ra cơ hội cho hai chuỗi chủ lực của MWG là Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đón khách trở lại, hướng tới mục tiêu doanh thu đã đề ra.

Thực tế, tín hiệu khả quan đã xuất hiện từ đầu tháng 9. Đến sau ngày 15.9, khi nhiều tỉnh thành cho phép mở cửa bán hàng hạn chế hoặc qua hình thức online, doanh thu của Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh đã tăng trở lại với dự báo khôi phục 80% trước đó. Đồng thời, doanh thu online trong tháng 9 cũng dự kiến đạt trên 1.500 tỉ đồng, tăng khoảng 300% so với tháng bình thường trước dịch. Sau ngày 1.10, nếu tình hình tiếp tục được kiểm soát tốt và chính sách mở cửa thông thoáng hơn, khả năng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh sẽ tăng tốc bù lại đợt dịch đóng cửa vừa rồi là hoàn toàn khả thi, “kỳ vọng mức tăng trưởng năm 2021 sẽ bằng hoặc tăng nhẹ so với năm 2020” - ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO của hai chuỗi bán lẻ lạc quan bình luận.

Cơ sở của dự báo trên, theo ông Hiểu Em, khi mở cửa trở lại, sức mua tại nhiều địa phương sẽ tăng từ 30 - 50%, nhiều nhóm hàng sẽ tăng nhiều lần, doanh thu bán hàng online cũng tăng khoảng 300-400%... Ngoài việc vẫn tiếp tục chuẩn bị tốt cho mặt hàng laptop “vẫn đang còn nóng”, năng lực bán hàng với sản lượng lớn của Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh cho phép doanh nghiệp có lợi thế để dự trữ nguồn hàng. Không chỉ laptop, một số ngành chiến lược như: smartphone, máy tính bảng, điện lạnh, điện gia dụng… cũng được lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ nhằm đón đầu lễ hội mua sắm cuối năm.

Một cú hích cho ngành hàng điện thoại chính là sự xuất hiện của iPhone 13 vào cuối tháng 10 năm nay. Với thiết kế có phần đặc sắc, tinh tế hơn cùng nhiều màu sắc mới, cấu hình được cải tiến vượt trội và tầm giá hợp lý, sản phẩm này cũng được dự báo sẽ là mặt hàng đem về doanh thu đáng kể cho chuỗi. Ngoài ra, những ngành hàng mới như đồng hồ, xe đạp (hiện đã có gần 40 cửa hàng, dự tính tăng lên 150 cửa hàng vào cuối năm) cũng cho thấy tiềm năng góp phần đáng kể vào doanh thu năm 2021 trên toàn hệ thống.

Nhà bán lẻ nhấn mạnh, bất cứ khi nào nhà nước cho phép mở cửa trở lại, Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh sẽ mở bán nhanh nhất có thể. Cụ thể là từ ngày 1.10 vừa qua, hệ thống đã mở cửa để đón khách trực tiếp đến mua sắm. Để các shop có đủ tiêu chuẩn mở cửa phục vụ khách hàng, nhà bán lẻ đã nỗ lực đáp ứng tốt nhất bộ tiêu chí mà TP.HCM ban hành như: nhân viên đảm bảo có thẻ xanh vaccine; thực hành nghiêm 5K; sắp xếp, trưng bày lại hàng hóa phù hợp, tạo riêng lối vào và lối ra cho khách…

Ngoài ra, với dải sản phẩm rộng, từ giá thấp cho đến cao, hai kênh bán lẻ Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh còn thiết kế chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đặc biệt ngay sau mở cửa để hỗ trợ khách hàng giảm gánh nặng chi tiêu. Những hoạt động kích cầu mua sắm kỳ vọng sẽ là động lực để nhà bán lẻ sẵn sàng bứt phá, về đích với mức tăng trưởng tốt nhất trong những tháng còn lại của năm.



Trong tháng 8, tuy chịu tác động của giãn cách xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” tại nhiều tỉnh thành, MWG vẫn duy trì 6.500 tỉ đồng doanh thu và 222 tỉ đồng lợi nhuận. Đáng nói, cũng trong tháng này, doanh thu online tăng khủng hơn 1.000 tỉ đồng, gấp 150% so với trước dịch và chiếm đến 30% tổng doanh thu của Thế Giới Di Động/Điện máy Xanh.

8 tháng đầu năm MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 78.495 tỉ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế (LNST) là 3.006 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Doanh thu online đóng góp hơn 7.540 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch LNST cả năm.