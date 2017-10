Con số tử vong nói trên do các nguồn tin an ninh và bệnh viện tiết lộ với AFP. Vụ tấn công xảy ra trong lúc lực lượng an ninh lần theo nơi ẩn nấp của 8 nghi phạm thuộc Hasm, nhóm lên tiếng nhận trách nhiệm cho nhiều cuộc tấn công xung quanh thủ đô Cairo của Ai Cập nhắm vào các thẩm phán và cảnh sát từ năm 2016.

Theo các nguồn tin, một đoàn ô tô 5 chiếc của lực lượng an ninh bị các tay súng tấn công bằng súng phóng lựu và kích nổ bom. Hai nguồn tin an ninh cho rằng số người chết có thể tăng lên và có 8 người bị thương. Trong khi đó, nhóm tay súng cực đoan Hasm đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nói rằng vụ tấn công đã khiến 28 thành viên lực lượng an ninh Ai Cập thiệt mạng và 32 người bị thương.

Bộ Nội vụ Ai Cập sau đó ra thông cáo cho hay một số tên “khủng bố” đã bị tiêu diệt và lực lượng an ninh đang tiếp tục truy quét khu vực nói trên, nhưng không nói rõ về thương vong.

Văn Khoa