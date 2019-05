4 nước tập trận trên Biển Đông: Thông điệp mạnh mẽ cho Trung Quốc

Ý nghĩa chính trị sâu sắc Mặc dù cuộc tập trận không có phần phối hợp nào mang tính “nhạy cảm”, chủ yếu tăng cường khả năng tương tác giữa hải quân nhiều nước và phối hợp triển khai máy bay trực thăng, nhưng hàm chứa ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là nhấn mạnh quyền tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, tô đậm sự hội tụ chiến lược của hải quân 4 nước liên quan đến nguyên tắc quốc tế, tự do hàng hải lẫn vùng trời trong khu vực. Mặc dù cuộc tập trận không có phần phối hợp nào mang tính “nhạy cảm”, chủ yếu tăng cường khả năng tương tác giữa hải quân nhiều nước và phối hợp triển khai máy bay trực thăng, nhưng hàm chứa ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là nhấn mạnh quyền tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, tô đậm sự hội tụ chiến lược của hải quân 4 nước liên quan đến nguyên tắc quốc tế, tự do hàng hải lẫn vùng trời trong khu vực. Sự tham gia của Philippines cũng có ý nghĩa lớn khi chính quyền nước này gần đây chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về vấn đề Biển Đông liên quan tình hình bãi cạn Scarborough, ngư dân Philippines bị quấy rối. Điều này cũng ít nhiều thể hiện quan điểm lâu dài của Philippines là tuy có những bất đồng với Mỹ, nhưng Manila vẫn là một đồng minh lâu dài, duy trì các thỏa thuận quân sự với Washington. TS Collin Koh Swee Lean

(chuyên gia tại Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam - Singapore)