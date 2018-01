Tờ The Wall Street Journal hôm qua đưa tin những hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo do giới chức Mỹ thu thập được cho thấy ít nhất 6 tàu hàng do người Trung Quốc làm chủ hoặc vận hành đang vi phạm các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với CHDCND Triều Tiên.

tin liên quan Triều Tiên: lệnh trừng phạt của LHQ là hành động chiến tranh

Hồi tháng trước, Mỹ đã yêu cầu Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ chính thức đưa 6 tàu nói trên vào danh sách những tàu vi phạm.

Hiện chưa có phản ứng của Trung Quốc về thông tin trên. Trước đó, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc bán dầu bất hợp pháp cho Bình Nhưỡng sau khi tờ Chosun Ilbo cho rằng một số tàu Trung Quốc chuyển dầu cho tàu Triều Tiên khoảng 30 lần kể từ tháng 10.2017.

Văn Khoa