75 năm thảm họa nguyên tử Hiroshima, phóng viên Mỹ tiết lộ bí mật động trời

Lesley M.M. Blume, nữ tác giả từng có tác phẩm bán chạy nhất của The New York Times đã cho ra mắt cuốn sách Fallout: The Hiroshima Cover-up and the Reporter Who Revealed It to the World (tạm dịch: Bụi nguyên tử: Sự che đậy ở Hiroshima và phóng viên đã tiết lộ bí mật cho thế giới) do nhà xuất bản Simon & Schuster phát hành ngày 4.8 vừa qua. Cuốn sách của bà tiết lộ sự che đậy của chính phủ Mỹ về tác động khủng khiếp của bom nguyên tử.