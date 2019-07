Án chung thân cho trùm ma túy El Chapo

Phiên tòa ở New York vào ngày 17.6 (giờ địa phương) có lẽ là lần cuối cùng trùm ma túy El Chapo (tên thật là Joaquin Guzman, 62 tuổi) xuất hiện ở nơi đông người. Theo tờ New York Post, sau khi bị tuyên án chung thân và 30 năm tù giam, thủ lĩnh tập đoàn tội phạm khét tiếng Sinaloa ở Mexico lập tức bị tống lên trực thăng để đưa đến ADX Florence - nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất của Mỹ tại bang Colorado. Việc di chuyển được xúc tiến nhanh chóng dù luật sư biện hộ đề nghị giam giữ El Chapotại New York trong 60 ngày để họ sắp xếp kháng cáo. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy sự cảnh giác cao độ của cơ quan chức năng Mỹ đối với tên tội phạm từng vượt ngục 2 lần khỏi các nhà tù an ninh cao ở Mexico. El Chapo vượt ngục lần đầu vào năm 2001 bằng cách trốn trong xe đẩy quần áo sau khi hối lộ các quan chức và lần 2 vào năm 2015 bằng cách đào hầm.