Ấn Độ bất ngờ ghi nhận số người chết vì Covid-19 trong ngày cao kinh hoàng

Cụ thể, dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay cho thấy có thêm 3.998 người chết vì Covid-19, mức cao nhất kể từ ngày 12.6, nâng tổng số ca tử vong lên 418.480, theo Reuters.

Trong số ca Covid-19 tử vong mới được công bố có tới 3.509 ca do bang Maharashtra, có thủ đô tài chính của Ấn Độ là Mumbai, bổ sung vào tổng số ca tử vong của bang (130.753 ca), theo Reuters dẫn thông báo từ Bộ Y tế Ấn Độ. Bộ này không đưa ra lý do nhưng giới chức trước đó nói rằng những số ca tử vong không được báo cáo là do lỗi hành chính, trước khi lỗi được phát hiện và con số xuất hiện trong các số liệu chính thức.