Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về biên giới

Tờ The Times of India ngày 25.3 dẫn lời Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Gautam Bambawale cảnh báo về căng thẳng tái phát tại cao nguyên Doklam nếu Bắc Kinh có ý đồ thay đổi hiện trạng. Cao nguyên Doklam hiện do Bhutan kiểm soát nhưng Trung Quốc có yêu sách chủ quyền và gọi là Động Lãng. Đây cũng là nơi giao nhau giữa biên giới ba nước Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc.

“Có những khu vực rất nhạy cảm, không được thay đổi hiện trạng nhằm duy trì hòa bình và yên ổn tại biên giới. Nếu không, tình huống như đã xảy ra tại Doklam lại tái diễn”, ông Bambawale nhấn mạnh trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Hồi tháng 6.2017, quân đội Trung Quốc triển khai công binh, máy móc đến xây một con đường tại Doklam, khiến Ấn Độ điều hàng trăm binh sĩ đến hỗ trợ đồng minh Bhutan ngăn cản. Căng thẳng kéo dài suốt 73 ngày cho đến khi hai bên đàm phán cùng rút quân. Bên cạnh đó, nếu khống chế được Doklam, Trung Quốc có thể uy hiếp hành lang Siliguri - dải đất hẹp nối liền các bang đông bắc của Ấn Độ với phần còn lại của lãnh thổ.

Đại sứ Bambawale hôm qua cũng bác bỏ tin đồn binh lính Trung Quốc xây tuyến đường vòng dài khoảng 1,3 km cùng đường hào dài 4 km hướng đến tiền đồn Doka La của Ấn Độ ở Doklam. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hai nước cần thẳng thắn trao đổi về vấn đề biên giới. Bên cạnh đó, Ấn Độ còn phản đối dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan đi qua khu vực Kashmir tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ.

Tại họp báo, ông Bambawale thông báo về chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 9 - 10.6 của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và gặp song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình. Giới quan sát cho rằng việc phía Ấn Độ thông tin về cuộc gặp song song với đưa ra cảnh báo cho thấy quan điểm cứng rắn của New Delhi về vấn đề biên giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng về những phát biểu của Đại sứ Bambawale.