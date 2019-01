Ấn Độ chi tiền tỉ xây đường chuyển quân tốc hành dọc biên giới Trung Quốc

tin liên quan Tàu ngầm Trung Quốc bị theo dõi ở Ấn Độ Dương Những con đường mới toanh và được gia cố chắc chắn cho phép thiết giáp di chuyển sẽ được xây dựng trên địa phận các bang Arunachal Pradesh, Sikkim, Jammu và Kashmir, Uttarakhand, và Himachal Pradesh, theo báo cáo của Cơ quan Công trình Công cộng Trung ương (CPWD). Những con đường mới toanh và được gia cố chắc chắn cho phép thiết giáp di chuyển sẽ được xây dựng trên địa phận các bang Arunachal Pradesh, Sikkim, Jammu và Kashmir, Uttarakhand, và Himachal Pradesh, theo báo cáo của Cơ quan Công trình Công cộng Trung ương (CPWD).

Kế hoạch trên được triển khai cùng với một số dự án cơ sở hạ tầng khác đã được Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 4 năm trước, tất cả nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các bang miền đông bắc trước nguy cơ bùng nổ vũ trang tại biên giới.

Được ủy ban quốc hội liên đảng đề xuất, dự án mới đang chờ thông qua tại nội các của Thủ tướng Modi.

Công trình sẽ được phối hợp triển khai giữa CPWD và Tổ chức Đường sá Biên giới (BRO) trực thuộc Bộ Quốc phòng. Một số con đường đang dần tượng hình.

Hệ thống đường sá gần biên giới Ấn – Trung dài 4.056 km đã bị bỏ mặc suốt hơn 5 thập niên cho đến khi được mang ra bàn thảo vài tháng gần đây.

Điều này do căng thẳng tại Doklam vào năm 2017, theo đó binh lính hai bên chạm trán do Trung Quốc cho xây đường tại khu vực then chốt về mặt an ninh. Tình hình này buộc New Delhi phải gia cố hệ thống giao thông đường bộ sát bên để phòng khi bất trắc.