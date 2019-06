Ấn Độ nóng hơn 50 độ C

Theo tờ The Times of India ngày 2.6, đã có ít nhất 2 người chết và nhiều người phải nhập viện trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ với nhiệt độ khủng khiếp tại TP.Churu thuộc bang miền bắc Rajasthan lên tới 50,80C.

Sông hồ ở Ấn Độ cạn khô, nứt nẻ vì hạn hán và quá nóng - AFP AFP Sông hồ ở Ấn Độ cạn khô, nứt nẻ vì hạn hán và quá nóng