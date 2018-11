An ninh thắt chặt trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN

Đài Channel News Asia ngày 11.11 đưa tin cảnh sát Singapore đã hoàn tất lắp đặt hàng trăm máy quay an ninh ở khu vực bờ biển nhằm tăng cường an ninh cho các sự kiện quan trọng diễn ra vào tuần tới bao gồm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan. Hệ thống này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ biên giới hàng hải, cho phép cảnh sát biển (PCG) phát hiện và ứng phó tốt hơn với các nguy cơ ở vùng biển và ven biển. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra đợt hội nghị, PCG sẽ tăng cường giám sát dọc sông Singapore, khu Kallang và hồ Marina.

Trong khi đó, 1.600 binh sĩ từ hơn 40 đơn vị đặc nhiệm cũng sẽ được huy động bảo vệ không phận và vùng biển xung quanh Singapore, theo tờ The Straits Times. Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) triển khai thêm 150 người, nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương cùng các phương tiện chuyên dụng nhằm ứng phó các trường hợp khẩn cấp hay các cuộc tấn công hóa học, sinh học và phóng xạ. Tàu tuần tra hải quân và máy bay chiến đấu như F-15GS và F-16 cũng được đặt trong tình trạng an ninh cao độ.

The Straits Times dẫn lời đại tá Lim Kok Hong thuộc quân đội Singapore cho hay tuy tính chất khác nhau nhưng chiến dịch an ninh lần này có quy mô tương tự như sự kiện hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6. “Mỗi sự kiện có những thách thức riêng. Hội nghị lần trước diễn ra gần biển nên công tác bảo vệ cũng khác. Lần này có nhiều lãnh đạo các nước ở tại nhiều khách sạn hơn nhưng chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo an ninh nhờ chuẩn bị tốt”, ông Lim nói. Bên cạnh lãnh đạo 10 nước ASEAN, đợt hội nghị lần này còn có sự tham dự của lãnh đạo các nước đối tác gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, New Zealand, Mỹ và Nga. Cũng tại hội nghị, Singapore sẽ chuyển giao vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN cho Thái Lan.