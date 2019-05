Ẩn số “ông trùm” công nghệ khiến Huawei lao đao

“Nhà đầu tư thiên thần” tại Trung Quốc và cú hích cùng Alibaba Tại Trung Quốc, tài phiệt Nhật Bản Masayoshi Son đã đầu tư không ít vào các dự án liên quan lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Điển hình như ông là một nhà đầu tư lớn của hãng “taxi công nghệ” Didi Chuxing của Trung Quốc. Đây là đối thủ đã thâu tóm mảng kinh doanh của Uber tại Trung Quốc đại lục vào năm 2016. Đến năm 2017, Quỹ đầu tư Vision của tài phiệt Son đã bỏ 6 tỉ USD vào Didi Chuxing. Hai bên lại cùng nhau đầu tư thêm vào mảng taxi tại Nhật. Mới đây, hồi tháng 3 năm nay, một số chuyên trang tài chính và công nghệ thông tin phía ông Son sẽ rót thêm 1,6 tỉ USD cho Didi Chuxing. Trong số các dự án của ông Son ở Trung Quốc thì nổi bật nhất phải kể đến là Alibaba. Cuối năm 1999, Softbank của ông và Tập đoàn tài chính Goldman Sachs đã trở thành những “nhà đầu tư thiên thần”, bỏ ra 25 triệu USD để “chàng trai trẻ” Jack Ma khởi sự Alibaba. Đây là dự án mà Jack Ma khởi nghiệp trước đó khoảng 6 tháng. Kể từ đó đến nay, tài phiệt Son luôn song hành cùng sự hình thành “đế chế” Alibaba và Tập đoàn Softbank của ông chiếm gần 30% cổ phần tại đây. Trong quá trình đó, vào năm 2014, ông đã thu lợi không ít khi Alibaba phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đạt giá trị thị trường ở mức kỷ lục hơn 170 tỉ USD, huy động số tiền 25 tỉ USD. Cú hích này đã giúp tỉ phú Son trở thành người giàu nhất Nhật Bản khi đó, Tập đoàn Softbank của ông nắm giữ khoảng 34% cổ phần của Alibaba. Trong thương vụ Alibaba “lên sàn” chứng khoán New York, một số tập đoàn liên quan thân nhân các cựu lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cũng gặt hái nhiều thành quả. Đến nay, Softbank chiếm gần 30% cổ phần của Alibaba - hiện có giá trị vốn hóa khoảng 400 tỉ USD. Tuy nhiên, cuối năm 2018, truyền thông Mỹ cho hay ông Son đã thế chấp cổ phiếu đang nắm ở Alibaba để vay 8 tỉ USD. Mới đây, ngày 27.5, tờ The Washington Post có bài phân tích quanh việc Alibaba vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu tại thị trường Hồng Kông. Mục tiêu của Alibaba là huy động thêm 20 tỉ USD. Việc huy động thêm tiền này trở thành động thái đáng quan tâm vì Alibaba đang có thanh khoản cùng tiền mặt đến 28 tỉ USD - một con số đáng mơ ước của nhiều tập đoàn toàn cầu. Và tờ The Washington Post dẫn một số nguồn tin nhận định việc huy động tiền của Alibaba có thể là để mua bớt cổ phần của Softbank ở Alibaba.