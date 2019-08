Anh - Iran kèn cựa tại vùng Vịnh

Trả lời BBC, ông King nói hai bên thường cảnh báo lẫn nhau qua vô tuyến và Iran nhiều lúc cho tàu cao tốc chạy thẳng về phía tàu Anh nhưng không có sự cố nào xảy ra. “Phía Iran có vẻ muốn thử độ cương quyết và phản ứng của chúng tôi”, chỉ huy King nhấn mạnh.

Bất chấp sự có mặt của tàu Montrose, Iran hôm 19.7 bắt giữ tàu dầu Stena Impero của Anh với cáo buộc vi phạm quy tắc hàng hải. Động thái được cho là nhằm trả đũa vụ Anh hồi đầu tháng bắt tàu dầu Grace-1 của Iran tại Gibraltar, do nghi vi phạm lệnh cấm vận của EU.

Cũng trong hôm qua, đại diện Anh và các nước phương Tây họp bàn kế hoạch đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng Vịnh giữa lúc tình hình căng thẳng.

Cùng ngày, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz tuyên bố “rất nghi ngờ” về đề nghị của Mỹ kêu gọi Berlin tham gia sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz vì nó có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột lớn. Đại sứ quán Mỹ tại Berlin trước đó một ngày chính thức đề nghị Đức, Anh và Pháp tham gia chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm giữ an ninh tại eo biển và chống lại sự gây hấn của Iran.