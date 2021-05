Apple bị tố nhượng bộ và thỏa hiệp để trụ lại Trung Quốc

Thỏa thuận trên, được điều chỉnh theo yêu cầu của luật An ninh Mạng do Trung Quốc thông qua năm 2017, là một trong vài nhượng bộ mà nhà sản xuất iPhone thực hiện trong 5 năm qua để có thể tiếp tục kinh doanh ở nước này.

Đó là thông tin được báo The New York Times (NYT) thu thập thông qua các tài liệu nội bộ và phỏng vấn các nhân viên đang làm việc hoặc đã nghỉ làm, cũng như giới chuyên gia an ninh mạng.