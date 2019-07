ASEAN ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông

Theo bản tuyên bố chung trên trang web của nước Chủ tịch ASEAN Thái Lan, ngoại trưởng các nước nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông