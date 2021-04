ASEAN tháo gỡ bế tắc tại Myanmar

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi chấm dứt bạo lực, khôi phục đối thoại tại Myanmar và thả những tù nhân chính trị. Nhà lãnh đạo kêu gọi ASEAN cử đặc phái viên đến Myanmar để thúc đẩy đối thoại với tất cả các bên.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đã nỗ lực cho việc tìm ra giải pháp phù hợp cho Myanmar. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nước ASEAN phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn của LHQ, cùng Việt Nam vận động trong tiếp cận và tìm kiếm giải pháp phù hợp cho Myanmar.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng ASEAN có trách nhiệm tập thể trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, không thể bất đồng về những điều đang diễn ra tại Myanmar. Theo tờ The Straits Times, lãnh đạo Singapore nói tương lai của Myanmar phải do người Myanmar quyết định, nhưng ASEAN có thể đóng vai trò xây dựng để thúc đẩy giải pháp chính trị hòa bình và bền vững.