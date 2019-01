ASEAN trước tham vọng của Trung Quốc

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU lần thứ 22 diễn ra đầu tuần qua ở Brussels (Bỉ), khi thảo luận về tình hình Biển Đông, các nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Các bộ trưởng kêu gọi kiềm chế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Nhìn lại Biển Đông, khoảng 8 năm qua, Trung Quốc thể hiện rõ chiến lược đơn phương sử dụng lực lượng quân sự phục vụ cho tuyên bố chủ quyền tại đây. Thông qua đó, Bắc Kinh muốn thiết lập “trật tự mới” ở châu Á. Giờ đây, Mỹ nhận thức rõ rằng thông qua những gì đang thể hiện ở Biển Đông nói riêng và châu Á nói chung, Trung Quốc đang muốn tạo ra một trật tự quốc tế mới thay cho hệ thống hậu Bretton Woods.

Trong khi đó, ngay tại khu vực, ASEAN vẫn đang đứng trước nhiều thách thức, chưa thể hiện được sự thống nhất hiệu quả trước các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, điển hình là Biển Đông. Tuy nhiên, ASEAN vẫn là một đối tác để thế giới hợp tác nhằm cùng nhau tạo ra một môi trường đảm bảo an ninh và ổn định ở châu Á. Có như thế, khu vực này mới có thể hạn chế những mối đe dọa nổi lên.