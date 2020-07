Báo cáo đầu tiên cho WHO về Covid-19 không phải từ chính quyền Trung Quốc

WHO hôm 9.4 công bố dòng thời gian về việc liên lạc của cơ quan này từ khi dịch Covid-19 bùng phát

Theo trình tự ban đầu của WHO, ủy ban y tế tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) thông báo về các ca bệnh viêm phổi vào ngày 31.12.2019 nhưng WHO không nêu rõ đã được bên nào báo cáo về những ca bệnh này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 20.4 cho biết báo cáo đầu tiên được gửi về từ Trung Quốc nhưng cũng không nói rõ ai là người gửi.

Tuy nhiên, theo thông tin vừa được cập nhật, văn phòng của WHO tại Trung Quốc ngày 31.12 đã đọc được thông cáo trên website của ủy ban y tế Vũ Hán về loại virus viêm phổi . Văn phòng WHO sau đó thông báo cho cơ quan liên lạc của WHO tại khu vực.