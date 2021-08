Báo động Covid-19 tồi tệ tại nhiều nơi

Số ca nhiễm Covid-19 và nhập viện tại Mỹ đã tăng lên từ cuối tháng 6 khi biến thể Delta chiếm ưu thế so với các biến thể khác. Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ thông báo tính đến ngày 25.8, có hơn 100.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện, cao gấp 6 lần so với cách đây 9 tuần và cao hơn 2 lần so với cùng thời điểm vào năm ngoái.