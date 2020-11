Bầu cử Mỹ: Ông Biden lập kỷ lục, hơn ông Trump 3,4 triệu phiếu phổ thông

Theo dữ liệu của AP, ông Biden hiện nhận được 71.958.824 phiếu phổ thông (50,38%), trong khi Tổng thống Donald Trump đã có 68.546.955 phiếu (47,99%). Cách biệt về phiếu phổ thông giữa ông Biden và ông Trump đang ở mức 3,4 triệu phiếu.

Với số liệu này, ông Biden đã vượt qua kỷ lục của người mà ông từng làm phó tướng - cựu Tổng thống Barack Obama, trở thành người nhận được số phiếu bầu phổ thông cao nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Barack Obama nhận được 69.498.516 phiếu hồi năm 2008.

Số phiếu trên vẫn chưa phải là cuối cùng, con số dự kiến sẽ còn tăng khi các tiểu bang kết thúc quá trình kiểm đếm. Năm nay, số phiếu bầu trước ngày bầu cử (với hai hình thức là qua thư và bỏ phiếu sớm) cán mốc 100 triệu phiếu, cũng là kỷ lục từ trước đến nay.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, người giành chiến thắng không nhất thiết thắng phiếu bầu phổ thông toàn quốc mà là thắng phiếu đại cử tri. Gần đây nhất vào năm 2016, khi ứng viên Dân chủ Hillary Clinton hơn ứng viên Cộng hòa Donald Trump tới gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông, nhưng người chiến thắng lại là ông Trump.

Tính tới thời điểm hiện tại, ông Biden đang ở gần cơ hội chiến thắng hơn ông Trump. Ông đã thắng ở các bang gồm: California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Quận Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Khu vực 2 Nebraska (1), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12), Michigan (16), Wisconsin (10).