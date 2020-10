Bầu cử Mỹ: Vận động nước rút tại bang chiến địa

Ông Trump cáo buộc và chỉ trích ông Biden khi nhấn mạnh thuyết âm mưu và bài báo gây tranh cãi mới đây của tờ New York Post tiết lộ bằng chứng tham nhũng chưa được xác thực liên quan con trai Hunter của ông Biden. “Ông Joe Biden là chính trị gia tham nhũng và gia đình Biden là một tập đoàn tội phạm. Ông Biden là mối đe dọa an ninh quốc gia”, ông Trump nói.

Trong khi đó, ứng viên Biden đang chuẩn bị vận động tranh cử tại bang Bắc Carolina, một bang chiến địa khác. Theo The New York Times, đến hôm qua, ông Biden đều dẫn trước ông Trump từ 6 - 15 điểm phần trăm trong các cuộc khảo sát toàn quốc của các hãng như Ipsos, IBD/TIPP, AP-NORC. Tuy nhiên, tờ The Hill đưa tin quản lý Jen O’Malley Dillon đại diện chiến dịch của ông Biden kêu gọi người ủng hộ “đừng tự mãn”.