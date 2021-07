Biến chủng Delta lan ra 124 nước, đại dịch Covid-19 khi nào mới kết thúc

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 21.7 cho rằng biến chủng Delta của SARS-CoV-2 gây Covid-19 sẽ trở thành chủng virus thống trị trong vài tháng tới, theo AFP ngày 21.7.

Biến chủng này xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ và đến nay đã được ghi nhận tại 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng thêm 13 quốc gia và vùng lãnh thổ so với tuần trước. Nhiều nước ghi nhận biến chủng này chiếm hơn 3/4 các mẫu xét nghiệm dương tính.

“Dự báo nó sẽ nhanh chóng vượt trội hẳn so với các biến chủng khác và thống trị trong vài tháng tới”, theo bản tin cập nhật hằng tuần về dịch tễ của WHO.

Trong số 3 biến chủng đáng lo ngại còn lại, biến chủng Alpha xuất hiện đầu tiên tại Anh hiện đã được ghi nhận tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo lần lượt là biến chủng Beta phát hiện đầu tiên tại Nam Phi (130) và biến chủng Gamma phát hiện đầu tiên tại Brazil (78).

“Ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy sự lây lan gia tăng của biến chủng Delta so với các biến chủng không thuộc nhóm gây lo ngại. Tuy nhiên, cơ chế chính xác của việc gia tăng lây nhiễm vẫn chưa rõ”, theo WHO.

[VIDEO] Hơn 80% số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ là nhiễm biến thể Delta, tử vong tăng

WHO cho hay có 3,4 triệu ca Covid-19 được ghi nhận trong tuần tính đến ngày 18.7, tăng 12% so với tuần trước đó. “Với mức độ này, dự báo số ca mắc trên toàn cầu sẽ vượt mức 200 triệu trong vòng 3 tuần tới”, theo WHO.