Bộ trưởng quốc phòng Nhật nhảy từ tháp cao 11 m trong diễn tập quân sự Nhật - Mỹ

Ở vương quốc Oman , việc chuyển giao quyền bính từ vị vua vừa qua đời Qaboos bin Said Al Said sang vị vua mới Haitham bin Tariq Al Said cũng đồng thời là bước chuyển giai đoạn lịch sử sau gần một nửa thế kỷ.